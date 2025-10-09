احمد خورگامی در گفتوگو با خبرنگار مهر ظهار کرد: رقابتهای جایزه بزرگ کراسکانتری بانوان کشور از صبح امروز پنجشنبه در مجموعه ورزشی فدک قزوین آغاز شد.
وی افزود: این مسابقات در قالب کاپ آزاد برگزار میشود و به نفرات اول تا دهم جوایز نقدی اهدا خواهد شد.
رئیس هیئت دوچرخهسواری استان قزوین ادامه داد: حدود ۲۵ ورزشکار زن از سراسر کشور در این رقابتها حضور دارند.
وی با اشاره به دشواری رشته کراسکانتری برای بانوان افزود: این مسابقات در سطح بالایی برگزار میشود و نشاندهنده رشد ورزش دوچرخهسواری در بخش بانوان است.
خورگامی ادامه داد: همزمان با این رقابتها، روز جمعه هجدهم مهرماه، مرحلهای از لیگ کراسکانتری کشور نیز در همین مجموعه برگزار خواهد شد که در این مرحله، ۸ تیم باشگاهی در رده بزرگسالان حضور دارند که تیم استان قزوین نیز یکی از شرکتکنندگان است.
وی اضافه کرد: همچنین لیگ جوانان کلاس کانتری نیز به صورت همزمان در همین مکان برگزار میشود.
خورگامی در ادامه گفت: مجموعه فدک طی یک هفته تا ده روز گذشته توسط عوامل اجرایی برای برگزاری این مسابقات آمادهسازی شده و امروز مراحل نوارکشی مسیر مسابقه در حال انجام است.
رئیس هیئت دوچرخهسواری استان قزوین تصریح کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، مسابقات بانوان روز جمعه و رقابتهای آقایان روز شنبه برگزار خواهد شد.
وی عنوان کرد: این رقابتها با هدف توسعه ورزش دوچرخهسواری و ارتقای سطح فنی ورزشکاران در استان قزوین برگزار میشود و انتظار میرود با استقبال خوبی از سوی علاقهمندان همراه باشد.
نظر شما