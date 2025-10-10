قهرمانان لیگ دوچرخه سواری کوهستان کشور در قزوین معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نخست رقابت‌های لیگ کوهستان – کراس‌کانتری کشور امروز در بوستان ملی باراجین قزوین برگزار و با معرفی قهرمانان رده‌های سنی جوانان و بزرگسالان به کار خود پایان داد.

این رقابت‌ها با حضور ۱۴ باشگاه لیگ برتر کشور و بر روی مسیرهای سخت‌گذر و طبیعی بوستان باراجین، قزوین برگزار شد.

در رده جوانان پارسا برخورداری از تیم پتروشیمی تبریز به مقام نخست رسید، علی خلیلی‌قره از تیم مستر میت تنکابن دوم شد و علی نوین‌سالاری از تیم آکادمی فراز مقام سوم را کسب کرد.

در رده بزرگسالان نیز علیرضا صفری از تیم رعد پدافند و علیرضا آسانلو از تیم مستر میت تنکابن به ترتیب اول و دوم شدند و و سینا امیراعلایی از تیم مستر میت تنکابن بر سکوی سوم ایستاد.

گفتنی است، روز گذشته مسابقات جام آزاد کشوری دختران در همین مجموعه برگزار شده بود و با استقبال ورزش‌دوستان همراه شد.