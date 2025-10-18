به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم لیگ برتر دوچرخه‌سواری کشور در منطقه آزاد تجاری ارس دیروز جمعه برگزار شد و رکابزنان برتر کشور در رشته‌های استقامت، تایم‌تریل انفرادی و تایم‌تریل تیمی با یکدیگر رقابت کردند.

در پایان این مرحله و با اعلام نتایج نهایی که جمعه شب انجام شد، تیم فولاد مبارکه سپاهان با ۸۸۸ امتیاز در صدر جدول ایستاد، دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) با ۸۵۴ امتیاز در رده دوم و ملوان بندر انزلی با ۸۳۱ امتیاز جایگاه سوم را به خود اختصاص دادند.

تیم رعد پدافند هوایی با ۶۶۶ امتیاز در مکان چهارم و تیم یارا قزوین نیز با ۴۷۵ امتیاز و یک رتبه صعود نسبت به مرحله قبل، در رده پنجم جدول قرار گرفت.

مرحله سوم رقابت‌های لیگ برتر دوچرخه‌سواری کشور نیز طبق برنامه در قزوین برگزار خواهد شد.

تیم یارا قزوین با ترکیبی از رکابزنان جوان و باتجربه، در تلاش است تا با استمرار عملکرد موفق خود، جایگاهش را در میان تیم‌های برتر کشور تثبیت کند.