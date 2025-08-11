به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی با حضور رسول اسدی «رئیس فدراسیون»، محمود وفایی «مدیر تیم‎‌های ملی» و مهدی کابلی «سرپرست بخش کوهستان کمیته آفرود»؛ حکم فراز شکری به عنوان «مربی تیم‌های پایه و جوانان کراس کانتری کوهستان» به وی اعطا شد.

فراز شکری کاپیتان اسبق تیم ملی دوچرخه سواری کوهستان ایران می باشد و افتخارات زیادی همچون کسب مدال در مسابقات قهرمانی آسیای سال ۱۳۹۷ را در کارنامه خود دارد.

در این حکم آمده است: « با عنایت به تعهد، تخصص و سوابق ارزنده جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان «مربی تیم‌های پایه و جوانان کراس کانتری کوهستان فدراسیون دوچرخه‌سواری» منصوب می‌شوید. امید است با اتکال به پروردگار متعال در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و همچنین رشد، توسعه و شکوفایی ورزش کشور، موفق و منصور باشید.»