دیلی تلگراف: نسل جدید مبارزان حماس از نقاط ضعف ارتش اسرائیل خبر دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، روزنامه دیلی تلگراف با انتشار یک گزارش میدانی بی سابقه از داخل محله تل الهوا واقع در شهر غزه اعتراف کرد که ارتش رژیم صهیونیستی با نسل جدیدی از مبارزان جنبش حماس رو به رو است.

در این گزارش به جزئیات درگیری ها میان دو طرف اشاره شده است. دیلی تلگراف نوشت که جایگاه رژیم صهیونیستی در جهان به دلیل جنگ افروزی های این رژیم و کشتار غیرنظامیان به شدت آسیب دیده است.

در این گزارش به نقل از یک مسئول صهیونیست آمده است که نسل جدید نیروهای حماس با شدت بیشتری مبارزه و در چارچوب یک ساختار متحد عمل می کنند.

وی اضافه کرد که نیروهای جدید حماس می توانند با مهارت خود از نقاط ضعف ارتش رژیم صهیونیستی بهره برداری کنند.