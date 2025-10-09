ایتالیا: آماده‌ ایم به حفظ آتش‌ بس در غزه کمک کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، آنتونیو تاجانی، وزیر خارجه ایتالیا امروز در خصوص توافق توقف جنگ رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم در غزه اعلام کرد: خبرهای خوبی از خاورمیانه (غرب آسیا) می‌ رسد و ما آماده‌ ایم تا به حفظ آتش‌ بس در غزه کمک کنیم.

وزیر خارجه ایتالیا در این خصوص ادامه داد: ما آماده‌ایم در بازسازی غزه شرکت کنیم و در صورت تشکیل نیروی حافظ صلح بین‌ المللی، نیرو اعزام کنیم.

از سوی دیگر، وزیر امور خارجه نروژ اعلام کرد: من با احتیاط نسبت به توافق غزه خوش‌ بین هستم و این چیزی است که باید از آن به گرمی استقبال کنیم.