غیبی:تولید سیب در دماوند ۳۰ درصد افزایش یافته است

حسین غیبی، در گفتگو با خبرنگار مهر،از افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی برداشت سیب در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود میزان تولید سیب در باغات این شهرستان به بیش از ۲۵۰ هزار تن برسد.

غیبی در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۵۲۰۰ هکتار از مجموع ۹۵۰۰ هکتار اراضی باغی شهرستان دماوند به کشت سیب اختصاص دارد که شامل ارقام زرد و قرمز است. برداشت از اوایل مهر آغاز شده و تا نیمه آبان ادامه دارد.

وی افزود: امسال خوشبختانه هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی، تولید قابل قبولی داریم. برآورد ما بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تن محصول است که بخشی از آن در سردخانه‌های شهرستان و مابقی در استان‌های همجوار ذخیره می‌شود.

مدیرعامل تعاونی باغداران دماوند با اشاره به صادرات سیب گفت: از ابتدای فصل برداشت، بخشی از محصولات دماوند به کشورهای عراق و قزاقستان صادر می‌شود. حدود ۶۰ هزار تن نیز در ۱۳ سردخانه شهرستان ذخیره‌سازی شده است تا در طول سال برای تنظیم بازار داخلی عرضه شود.

غیبی قیمت خرید سیب از باغداران را حدود ۴۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: با احتساب هزینه‌های برداشت و بسته‌بندی، قیمت تمام‌شده برای خریداران عمده حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان است، اما متأسفانه در بازار مصرف، این قیمت به بیش از ۱۵۰ هزار تومان می‌رسد که ناشی از فعالیت واسطه‌ها و چند مرحله دلالی است.

وی درباره صنایع تبدیلی سیب نیز اظهار داشت: با وجود ظرفیت بالای تولید در دماوند، متأسفانه هیچ واحد فعال صنایع تبدیلی در شهرستان وجود ندارد و بخش عمده سیب‌های صنعتی به استان‌های همجوار مانند مازندران و سمنان ارسال می‌شود. این در حالی است که ایجاد چنین واحدهایی می‌تواند ضمن کاهش ضایعات، ارزش افزوده قابل توجهی برای باغداران به همراه داشته باشد.

غیبی ادامه داد: دماوند علاوه بر سیب، دارای حدود ۵۰۰ هکتار باغ انار با میانگین تولید ۳۰ تن در هر هکتار و حدود هزار هکتار باغ گردو است. امسال به دلیل سرمازدگی شدید، میزان برداشت گردو نسبت به سال گذشته حدود ۷۰ درصد کاهش داشته و پیش‌بینی می‌شود تولید به کمتر از هزار تن برسد.

وی در پایان تأکید کرد: با وجود افزایش هزینه‌های تولید، خوشبختانه امسال باغداران دماوند رضایت نسبی دارند، اما برای حفظ انگیزه تولید و جلوگیری از تغییر کاربری باغات، حمایت جدی مسئولان در حوزه صنایع تبدیلی و عرضه مستقیم محصولات ضروری است.