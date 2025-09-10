نیرومند صیادی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برداشت گردو در استان از ابتدای شهریور ماه آغاز شده و تا نیمه اول مهر ماه ادامه دارد، گفت: محصولات باغی استان غالباً ارقام محلی و ژنوتیپ برتر محلی و فرنور و چند لر هستند که پیش بینی می‌شود حدود ۱۶ هزار تن برداشت شود.



وی با اشاره به اینکه گردو جز محصولات و سوغات‌های پر طرفدار استان است که به مسافران و گردشگران عرضه می‌شود، اظهار کرد: ابراز کرد: بخشی از گردوی تولیدی در خود استان مصرف و مابقی نیز به استان‌های همجوار همچون اصفهان، فارس و خوزستان صادر می‌شود.

سرپرست امور باغبانی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: شهرستان‌های مارگون، بویراحمد، چرام، کهگیلویه و دنا بیشترین سطح زیر کشت گردو را دارا هستند.

وی با بیان اینکه از ۸ هزار و ۵۰۰ هکتار سطح زیر کشت گردو در استان، حدود ۱۷۰۰ هکتار غیر بارور و ۶ هزار و۸۰۰ هکتار بارور است بیان کرد: شهرستان بویراحمد در سطح ۳ هزار و ۷۰۰ هکتاری، حدود ۷ هزار تن بیشترین تولید گردو در استان را دارد.

صیادی همچنین به چالش‌ها باغداران در سال جاری اشاره کرد و یادآور شد: افزایش هزینه‌های تولید شامل تأمین نهاده‌های کشاورزی، تأمین نیروی کارگری، افزایش هزینه‌های برداشت و حمل و نقل از جمله مشکلات باغداران در استان است که تأثیر به‌سزایی بر کیفیت و کمیت این محصولات دارد.