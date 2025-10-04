شکوری: ۹۵ هزار تن سیب از باغات شهرستان میانه برداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا شکوری روز شنبه در حاشیه بازدید محمدرضا مشایخی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه از روند برداشت سیب سردرختی در باغات روستای طارون از توابع بخش کندوان در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت حوزه کشاورزی و باغبانی در شهرستان میانه گفت: از مجموع ۸ هزار و ۳۰۰ هکتار باغات شهرستان، ۶ هزار و ۲۰۰ هکتار مربوط به باغات سیب درختی است که ۵ هزار و ۳۰۰ هکتار آن بارده است. علیرغم خسارت‌های امسال، پیش‌بینی شده است ۹۵ هزار تن سیب از باغات منطقه برداشت خواهد شد.

وی افزود: بخش کندوان به عنوان قطب اصلی باغبانی شهرستان میانه، نقش مهمی در تثبیت جایگاه این شهرستان به عنوان رتبه دوم تولید سیب در آذربایجان شرقی دارد.

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه میانه بیان کرد: توسعه سردخانه‌ها، صنایع تبدیلی، بازاریابی مناسب و صادرات هدفمند می‌تواند نقش مهمی در تثبیت جایگاه شهرستان میانه به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید سیب کشور ایفا کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: محصول باغداران اگر در زمان درست نگهداری و فرآوری نشود، نتیجه ماه‌ها تلاش و سرمایه‌گذاری آنها نابود می‌شود. سردخانه‌ها و سورتینگ‌ها در واقع به‌ عنوان بیمه محصولات کشاورزی عمل کرده و علاوه بر کاهش ضایعات، به تنظیم بازار و ثبات قیمت‌ها کمک می‌کنند.