4521 فهرست نسخه خطی از 39 کشور به کتابخانه ملی اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم حبیب الله عظیمی معاون کتابخانه ملی با اشاره به اهمیت نسخه های خطی، گفت: نسخه های خطی میراث ماندگار و مکتوب دانشمندان ایرانی و اسلامی است اما برای شناخت بیشترشان نیاز به معرفی دارند که در این راستا فهرستهای نسخ خطی ابزار و وسیله ای هستند برای معرفی و شناخت بیشتر آنها تا محققین بتوانند از این آثار استفاده بهینه کنند.

وی افزود: به جرات می توان گفت نیمی از نسخ خطی موجود در جهان به زبان عربی و نیمی دیگر به زبان فارسی است و حق این بود که یک دانشمند ایرانی با جمع آوری فهرست این نسخ به معرفی آنها اقدام کند و آن شخص کسی نبود جز شیخ آقا بزرگ تهرانی که 26 جلد کتاب زریعه را در فهرستی تدوین کرد و پس از او هم فهرستهای نسخ خطی خوب و عالمانه ای در ایران تدوین شد تا اینکه به بحث نرم افزار رسیدیم.

عظیمی اضافه کرد: در این برهه نیز انتظار می رفت که برنامه ای نرم افزاری برای فهرستهای نسخ خطی تدوین شود و علیرضا برازش - مدیر شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران - پس از انجام کارهای بسیاری در مسیر تدوین فهرستهای بحار الانوار و کتب اربعه، به چنین فکری افتاد. او سالیان زیادی زحمت کشید و فهرستهای نسخه های خطی کتابخانه های دنیا را جمع آوری کرد و امروز هم در حدود پنج هزار نسخه را به مصلحت خود به کتابخانه ملی اهدا کرد.

علیرضا برازش نیز در این مراسم گفت: من در طول عمر کاری ام به فهرست نگاری مشغول بوده ام و در دوره دبستان هم مسئول کتابخانه مدرسه مان بودم و مدیر مدرسه و معاون مان کارهای من را تعقیب می کردند و از سرعتی که من در کارم داشتم و مراجعان کتابخانه را راه می انداختم تعجب می کردند. در ادامه کارم در موسسه "نشر حدیث" با الگو گرفتن از فواد عبدالباقی - از گردآورندگان فهرستهای نسخ خطی در جهان - نزدیک به 55 هزار صفحه از احادیث شیعه را در فهرستهایی گردآوری کردم.

وی با اشاره به مجموعه اهدایی اش به کتابخانه ملی افزود: مجموعه فهرستهای حاضر تقریباً تمام فهرستگان نسخه های خطی اسلام و ایران در جهان است که گردآوری کردم و هدفم این بود که اطلاعات این مجموعه را وارد نرم افزاری کنم تا مورد استفاده محققان و طالبان علم قرار گیرد و از دوباره کاری جلوگیری شود اما با وجود کوششهایی که با همکاری دیگر دوستان انجام دادیم، تاکنون این کار نشده است و فهرستهای اهدایی به صورت امانت نزد من بود؛ البته باید گفت مالک اصلی آنها دولت جمهوری اسلامی است و حق هم همین بود که به کتابخانه ملی که مادر کتابخانه های ایران است، اهدا شوند.

علی اکبر اشعری رئیس کتابخانه ملی در این مراسم گفت: یکی از مهمترین وظایف سازمان اسناد و کتابخانه ملی گردآوری آثار مربوط به تاریخ اسلام و ایران است. مجموعه اهدایی برازش نیز بخش مهمی از کار اطلاع رسانی درباره معرفی تاریخ و اسلام و ایران را برای ما راحت کرده است که جای قدردانی دارد.

وی از رونمایی مجموعه ای دیگر از فهرستهای نسخ خطی که با همکاری خانه کتاب و کتابخانه ملی گردآوری شده است، در آینده نزدیک خبر داد و افزود: امیدواریم با همکاری علیرضا برازش این مجموعه تکمیل شود.

در مراسم اهدای 4521 فهرست نسخه خطی کتابخانه های مختلف جهان به کتابخانه ملی که به منظور تجلیل از برازش برپا شده بود، وی با امضای یکی از این فهرستها و اهدای آن به علی اکبر اشعری، رسماً مجموعه فوق را به کتابخانه ملی سپرد. در ادامه نیز اشعری با اهدای لوح سپاس و جوایزی از این اقدام مدیر شبکه اول جمهوری اسلامی ایران تقدیر کرد.

در ادامه این مراسم همچنین تالار نگهداری از فهرستهای نسخ خطی در کتابخانه ملی با عنوان "تالار شیخ آقا بزرگ تهرانی" افتتاح شد.

مجموعه فوق را برازش از کتابخانه های 39 کشور جهان شامل کشورهای اروپایی، آمریکایی، عربی، آفریقایی، شبه قاره (هند و پاکستان) و ترکیه جمع آوری کرده و تاکنون در کتابخانه شخصی اش نگهداری می کرد.