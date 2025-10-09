  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۵

اسموتریچ: بعد از آزادی اسرای اسرائیلی باید غزه را تخریب کنیم

وزیر افراطی کابینه رژیم صهیونیستی گفت که این رژیم باید بعد از آزادی اسرای صهیونیست از غزه، این منطقه را به طور کامل تخریب کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بتسلئیل اسموتریچ وزیر دارایی افراطی رژیم صهیونیستی با اشاره به اینکه نمی تواند در کابینه امنیتی به طرح آتش بس در غزه رأی مثبت بدهد، گفت که نگرانی های عمده‌ای از پیامدهای آزادی اسرای فلسطینی وجود دارد.

وی افزود که اسرائیل باید اطمینان حاصل کند که توافق برای آزادی اسرای اسرائیلی در ازای توقف جنگ نیست، لذا باید غزه را بعد از آزادی اسرای اسرائیلی تخریب کرد.

در همین راستا، حزب تحت رهبری ایتمار بن ‌گویر وزیر افراطی صهیونیست جلسه‌ای اضطراری برای بحث در مورد موضع خود در قبال این توافق برگزار کرد. به گفته منابع صهیونیستی این جلسه حدود دو ساعت به طول انجامید و با بحث‌های داغی بین موافقان و مخالفان توافق همراه بود. برخی از شرکت‌کنندگان خواستار خروج حزب از کابینه در اعتراض به تایید این توافق شدند.

بر اساس این گزارش، حزب بن‌گویر تصمیم گرفت بدون خروج از ائتلاف، به این توافق رأی منفی بدهد.

    • یک ایرانی IR ۱۳:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
      0 0
      پاسخ
      جهانیان بشنویدسخنان این موش ترسویعنی اسموتریج را؛ تا به ماهیت صهیونیستهای افراطی وآدم کش پی ببرید.
    • IR ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
      0 0
      پاسخ
      بزودی خانه حود تو و جلادان همفکرت ویران خواهد شد. روزهای آخر زندگی توست.

