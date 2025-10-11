به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، شهرک نشینان صهیونیستی امروز شنبه به صاحبان مزارع زیتون در مناطق متعددی از کرانه باختری حمله ور شدند.

سازمان حقوقی بیدر طی بیانیه ای اعلام کرد که « گروهی از شهرک نشینان اسرائیلی صبح امروز به کشاورزان در اراضی شان حین چیدن میوه در دو منطقه الزاویه و رافات در غرب شهر سلفیت- واقع در شمال کرانه باختری- حمله ور شده و آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. این امر منجر به زخمی شدن چند تن از کشاورزان شد. »

سازمان بیدر افزود شهرک نشینان « به خودروی تعدادی از اهالی بومی آسیب زدند و به سوی آنها تیراندازی مستقیم کردند».

شهرک نشینان همچنین به صاحبان مزارع زیتون در برقا واقع در شرق رام الله حمله ور شدند و اقدام به تیراندازی به طرف آنها کردند و آنها را مجبور کردند منطقه را ترک کنند. همزمان اسباب و تجهیزات آنها را تصاحب کردند.

به طور معمول تعداد تعدی شهرک نشینان در این وقت از سال همراه با آغاز فصل چیدن زیتون افزایش می یابد.

این در حالی است که زیتون محصول اصلی بسیاری از مردم فلسطین است و زندگی بسیاری از آنان به این محصول وابسته است.

فلسطینی ها معتقدند ارتش رژیم صهیونیستی و شهرک نشینان به منظور توسعه ساخت شهرکهای یهودی نشین اقدام به تعدی علیه اهالی کرانه باختری و نابودسازی دارایی های آنها و نیز کوچاندن آنان می کنند.