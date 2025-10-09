  1. بین الملل
اسرائیل هیوم خبر داد: اسرای مطرح فلسطینی که در تبادل آزاد می‌شوند

یک تحلیلگر صهیونیست، توافق آتش بس در غزه را اشتباهی استراتژیک و خطرناک خواند و از شخصیت‌های مطرح فلسطینی نام برد که قرار است در روند تبادل اسرا از زندان‌های رژیم صهیونیستی آزاد شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ناداف شراجای تحلیلگر و نویسنده صهیونیست گفت که توافق با حماس ممکن است یک «شر اجتناب ناپذیر» باشد، اما اسرائیل به هیچ وجه حق ندارد از «پیروزی کامل» صحبت کند.

وی در مطلبی در روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم نوشت که «آنچه اتفاق افتاده یک پیروزی نیست، بلکه باج دادن به تروریست‌ها و تسلیم شدن در برابر خواسته‌های آنهاست!»

این نویسنده صهیونیست به آزادی تعدادی از اسرای مطرح و مشهور فلسطینی از جمله مروان البرغوثی در این تبادل اشاره کرده و به طور خاص از عباس السید اشاره کرد که در عملیات ضد صهیونیستی ۳۰ صهیونیست را به هلاکت رسانده و باعث زخمی شدن ۱۶۰ نفر شده و به ۳۵ بار حبس ابد محکوم است. حسن سلامه یکی دیگر از این افراد است که به دلیل به هلاکت رساندن ده‌ها صهیونیست به ۴۶ بار حبس ابد محکوم شده است.

وی افزود که این توافق همچنین شامل آزادی شخصیت‌های نمادین مانند مروان برغوثی است که ۵ حکم حبس ابد دارند. احمد سعدات که مغز متفکر ترور رحبعام زئیوی وزیر صهیونیست از دیگر اسرای است که در این تبادل آزاد خواهد شد.

نویسنده صهیونیست این مقاله در پایان تصریح کرد که این توافق لحظه‌ای از «شادی غم‌انگیز» برای اسرای اسرائیلی است، اما در عین حال یک تسلیم خطرناک و اشتباه از نظر استراتژیک است که امنیت آینده اسرائیل را قربانی می‌کند.

