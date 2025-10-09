تشکیل دبیرخانه پیگیری حقوقی از مصدومین شیمیایی و شهدای ترور

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار عبدالهیان گفت: تحول در نیروی انسانی (دانایی، توانایی و انگیزه،) ارتقاء سطح فن آوری دانش فنی و تخصصی، متناسب سازی ساختار با مأموریت‌ها، تعامل سازنده و اثربخش با مجلس، دولت و قوه قضائیه و کاهش ورود اظهارنامه و دادخواست به محاکم قضایی از اهداف این معاونت است.

وی با اشاره به برنامه معاونت حقوقی و امور مجلس، گفت: نظم بخشی به امور حقوقی، نظارت عالی بر اعمال حقوقی کلیه سازمانها و موسسات و واحدهای تابعه بنیاد، پاسخگویی درست و به موقع به مراجع قضایی و اداری در راستای پیشگیری از ورود ضرر و زیان به منافع بنیاد، اجرای به موقع آرای صادره قطعی از سوی مراجع قضایی به ویژه دیوان عدالت اداری، تقویت و ارتباط با شبکه‌ها و تشکلهای فعال در حوزه حقوقی و معاضدت قضایی و بهره‌گیری از توان آنها در حل مشکلات ایثارگران از برنامه‌های این معاونت است.

عبدالهیان با اشاره به دیگر برنامه‌های معاونت حقوقی و امور مجلس گفت: هماهنگی بین بخشی جهت ارائه دوره ‌های آموزشی قوانین ومقررات به ایثارگران و کارکنان حقوقی، حمایت حقوقی از جامعه هدف و کارکنان خدوم بنیاد در مراجع و محاکم قضایی به استناد اسناد بالادستی، برنامه‌ریزی و هماهنگی با سازمانها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به بنیاد در جهت اجرای بخشنامه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص تشکیل شورای هماهنگی امور حقوقی در بنیاد و از برنامه‌های این معاونت است.

معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با قوه قضاییه، ستاد دیه و کانون دفاتر قضایی و تشکیل دبیرخانه پیگیری حقوقی مصدومین شیمیایی و شهدای ترور از جمله کارگروه مصدومین شیمیایی و کارگروه قربانیان ترور را از دیگر برنامه‌های معاونت حقوقی و امور مجلس برشمرد.