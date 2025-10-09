بازدید وزیر نیرو از بند انحرافی سیمین دشت

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی آبادی وزیر نیروی کابینه چهاردهم پیش از ظهر پنجشنبه از بند سیمین دشت در شهرستان فیروزکوه استان تهران بازدید کرد در این بازدید نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس و همچنین استاندار سمنان نیز حضور دارند زیرا هدف از این بازدید بررسی و رصد شرایط تامین حقابه مردم غرب استان سمنان است.

رامین نماینده مردم تهران و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی نیز در این بازدید حضور دارد همچنین معاونان استانداری‌های تهران و سمنان و مدیران حوزه وزارت نیرو نیز در این بازدید وزیر نیرو را همراهی می‌کند.

عباس علی آبادی پیش از این از سد نمرود نیز بازدید کرده بود همچنین وی قرار است تا ساعتی دیگر وارد استان سمنان شده و در شورای اداری شهرستان گرمسار با موضوع حقابه غرب استان سمنان از منابع آبی بالادست به خصوص سد نمرود شرکت کند.

سیمین دشت در واقع پروژه کانال انتقال آب به شهرستان گرمسار است که وزیر نیرو امروز در راس هیئتی به بازدید از این پروژه پرداخت

هدف اصلی بند سیمین دشت جداسازی و انتقال آب رودخانه برای تأمین آب باکیفیت مردم گرمسار است خط لوله‌ انتقال آب تصفیه خانه گرمسار تا نقطه انتهایی مرز استان سمنان به طول ۲۲ کیلومتر، به بهره برداری رسیده و پروژه خط انتقال از این نقطه تا بند انحرافی سیمین دشت به طول ۱۹ کیلومتر که در محدوده مدیریت شرکت آب منطقه‌ای تهران قرار دارد.