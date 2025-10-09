  1. استانها
ضرورت تامین آب ایوانکی؛ مطالبه جدی از وزارت نیرو و دولت

گرمسار - نماینده گرمسار و آرادان در مجلس خواستار ورود جدی دولت و مشخصا وزارت نیرو به تامین آب شهر جدید ایوانکی شد و گفت: ضرورت تامین آب با توجه به جمعیت ساکن جدید، بیشتر هم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی شامگاه پنجشنبه در نشست بررسی مسائل تامین آب شهر جدید ایوانکی با حضور دکتر علی آبادی وزیر نیرو در فرمانداری گرمسار بیان کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی شهر جدید ایوانکی و نزدیکی آن به خطوط انتقال آب استان تهران، تامین آب این شهر از مسیر تهران به‌صرفه‌تر از استفاده از منابع داخلی استان سمنان است.

وی افزود: فاصله خط انتقال تا محدوده شهر جدید ایوانکی کمتر از هشت کیلومتر است و زیرساخت‌های لازم برای اتصال این شهر به شبکه تامین آب در استان تهران وجود دارد. بخشی از مجوزهای لازم برای این طرح پیش‌تر در شهرستان‌های گرمسار و ایوانکی اخذ شده است.

نماینده گرمسار و آرادان در مجلس با بیان اینکه بخشی از نیاز آبی منطقه از منابع داخلی تامین می‌شود، اما از نظر فنی و اقتصادی، استفاده از ظرفیت خطوط انتقال آب تهران توجیه‌پذیرتر است گفت: این مسیر دارای چند حلقه چاه فعال است که پیش‌تر برای تامین آب اضطراری طراحی شده و قابلیت بهره‌برداری در تامین پایدار آب ایوانکی را دارد.

عربی تاکید کرد: شهر جدید ایوانکی به عنوان دروازه شرقی تهران، ظرفیت بالایی برای پذیرش سرریز جمعیت کلانشهر تهران دارد و این موضوع ضرورت توسعه زیرساخت‌های حیاتی از جمله آب، برق و گاز را دوچندان می‌کند.

