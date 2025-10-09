ضرورت تامین آب ایوانکی؛ مطالبه جدی از وزارت نیرو و دولت

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی شامگاه پنجشنبه در نشست بررسی مسائل تامین آب شهر جدید ایوانکی با حضور دکتر علی آبادی وزیر نیرو در فرمانداری گرمسار بیان کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی شهر جدید ایوانکی و نزدیکی آن به خطوط انتقال آب استان تهران، تامین آب این شهر از مسیر تهران به‌صرفه‌تر از استفاده از منابع داخلی استان سمنان است.

وی افزود: فاصله خط انتقال تا محدوده شهر جدید ایوانکی کمتر از هشت کیلومتر است و زیرساخت‌های لازم برای اتصال این شهر به شبکه تامین آب در استان تهران وجود دارد. بخشی از مجوزهای لازم برای این طرح پیش‌تر در شهرستان‌های گرمسار و ایوانکی اخذ شده است.

نماینده گرمسار و آرادان در مجلس با بیان اینکه بخشی از نیاز آبی منطقه از منابع داخلی تامین می‌شود، اما از نظر فنی و اقتصادی، استفاده از ظرفیت خطوط انتقال آب تهران توجیه‌پذیرتر است گفت: این مسیر دارای چند حلقه چاه فعال است که پیش‌تر برای تامین آب اضطراری طراحی شده و قابلیت بهره‌برداری در تامین پایدار آب ایوانکی را دارد.

عربی تاکید کرد: شهر جدید ایوانکی به عنوان دروازه شرقی تهران، ظرفیت بالایی برای پذیرش سرریز جمعیت کلانشهر تهران دارد و این موضوع ضرورت توسعه زیرساخت‌های حیاتی از جمله آب، برق و گاز را دوچندان می‌کند.

نماینده گرمسار و آرادان در مجلس خواستار ورود جدی دولت و مشخصا وزارت نیرو به تامین آب شهر جدید ایوانکی شد و گفت: ضرورت تامین آب با توجه به جمعیت ساکن جدید، بیشتر هم شده است.