به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی عصر پنجشنبه در آیین بهرهبرداری از آموزشگاه ۶ کلاسه ابتدایی (هاله صمیمی) در روستای فندخت شهرستان زیرکوه بیان کرد: مدرسهسازی از ماندگارترین جلوههای نیکوکاری است که تاثیر مستقیمی بر ارتقای کیفیت آموزش و ایجاد امید در میان دانشآموزان دارد.
وی با بیان اینکه توسعه عدالت آموزشی و فراهم کردن فرصتهای برابر برای تحصیل دانشآموزان در مناطق روستایی و کمتر برخوردار، از اولویتهای اصلی دولت سیزدهم در حوزه تعلیم و تربیت است، افزود: با افتتاح این مدرسه، دانشآموزان روستای فندخت از فضای آموزشی ایمن، استاندارد و مجهز بهرهمند شدهاند که زمینهساز شکوفایی استعدادهای آنان خواهد بود.
کاظمی با بیان اینکه دولت با همکاری مردم و خیران نیکاندیش، اقدامات مؤثری در زمینه نوسازی، تجهیز و گسترش فضاهای آموزشی در سراسر کشور انجام داده است، افزود: تجهیزات آموزشی مدرسه هاله صمیمی هم بهزودی تکمیل خواهد شد.
وزیر آموزش و پرورش از احداث سالن چندمنظوره فرهنگی و ورزشی در مجاورت این مدرسه خبر داد و گفت: همچنین از محل اعتبارات وزارتخانه، فضای آموزشی این مدرسه بهطور کامل آماده بهرهبرداری خواهد شد.
