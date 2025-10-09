به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در دومین جلسه کمیسیون تخصصی آموزش عمومی قرآن کریم لرستان بر اهمیت هدفگذاری در مدیریت تأکید کرد و اظهار داشت: هدف، مسیر حرکت را روشن میکند و باید فراتر از توان معمول گام برداریم.
وی چشمانداز آموزش عمومی قرآن را نهادینهسازی فرهنگ انس با قرآن و تربیت ده میلیون حافظ برشمرد که بخشی از این هدف کلان، اختصاص به استان لرستان دارد.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان با اشاره به فعالیت گسترده آموزشوپرورش در تربیت دینی، بر ضرورت استفاده بیشتر و مؤثرتر از ظرفیت سایر دستگاهها در اجرای سند راهبردی توسعه آموزش قرآن تأکید کرد و بیان داشت: برای رسیدن به اهداف بلندمدت، همکاری همه نهادها و دستگاهها ضروری است.
سهرابی، اهمیت ویژه به مربیان پیشدبستانی را یادآور شد و افزود: هدفگذاری حفظ قرآن برای ۱۲ هزار دانشآموز عدد معقولی است و کیفیت و جذابیت آموزش باید بهگونهای باشد که دانشآموزان با رغبت و انگیزه بالا در این مسیر گام بردارند.
وی افزود: باید از ظرفیت مدارس و شبکههای حمایتی برای گسترش آموزش قرآن بهره برد و فضای مدارس را بهعنوان کانونهای تربیتی محله به رسمیت شناخت.
