۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۴

تصاویری از سی و دومین اجلاسیه نماز در گیلان

تصاویری از سی و دومین اجلاسیه نماز در گیلان

رشت- سی و دومین اجلاسیه سراسری نماز با سخنرانی رئیس ستاد اقامه نماز کشور و با حضور جمعی از مسئولین ارشد کشوری و استانی در رشت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و دومین اجلاس سراسری نماز با عنوان اقامه نماز مادران فرزندان و فناوری نوین و راهبردی برگزار شد.

بیش از ۱۴۰۰ مقاله از سراسر کشور به دبیرخانه اجلاس ارسال شده است.

در جریان این رویداد از دستگاه‌های برتر و فعال در تربیت فرهنگ نماز تقدیر شد

همچنین سند منشور اقامه نماز در خانواده و اقامه نماز در دانشگاه فرهنگیان رونمایی شد

برگزاری میزگردهای تخصصی ارائه مقالات و میز گردهای نماز خانواده و بحث در باره نقش فناوری‌های نوین در ترویج نماز از دیگر برنامه‌های این اجلاس بوده است.

