تصاویری از سی و دومین اجلاسیه نماز در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، سی و دومین اجلاس سراسری نماز با عنوان اقامه نماز مادران فرزندان و فناوری نوین و راهبردی برگزار شد.
بیش از ۱۴۰۰ مقاله از سراسر کشور به دبیرخانه اجلاس ارسال شده است.
در جریان این رویداد از دستگاههای برتر و فعال در تربیت فرهنگ نماز تقدیر شد
همچنین سند منشور اقامه نماز در خانواده و اقامه نماز در دانشگاه فرهنگیان رونمایی شد
برگزاری میزگردهای تخصصی ارائه مقالات و میز گردهای نماز خانواده و بحث در باره نقش فناوریهای نوین در ترویج نماز از دیگر برنامههای این اجلاس بوده است.
فیلم: هما اکبری
