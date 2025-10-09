تصاویری از سی و دومین اجلاسیه نماز در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، سی و دومین اجلاس سراسری نماز با عنوان اقامه نماز مادران فرزندان و فناوری نوین و راهبردی برگزار شد.

بیش از ۱۴۰۰ مقاله از سراسر کشور به دبیرخانه اجلاس ارسال شده است.

در جریان این رویداد از دستگاه‌های برتر و فعال در تربیت فرهنگ نماز تقدیر شد

همچنین سند منشور اقامه نماز در خانواده و اقامه نماز در دانشگاه فرهنگیان رونمایی شد

برگزاری میزگردهای تخصصی ارائه مقالات و میز گردهای نماز خانواده و بحث در باره نقش فناوری‌های نوین در ترویج نماز از دیگر برنامه‌های این اجلاس بوده است.

فیلم: هما اکبری