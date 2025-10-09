همسر شهید رشید: نماز ستون تربیت و راز عاقبت‌ به‌ خیری است

به گزارش خبرنگار مهر، سارا ترابی کیا عصر پنج شنبه در سی و دومین اجلاسیه سراسری نماز با اشارت به ضرورت نگاه تربیتی، اعتقادی و تجربی اظهار کرد: نماز در شکل‌گیری شخصیت کودک، استواری خانواده، و سلوک شهیدان نقش بنیادین دارد.

همسر شهید سپهبد غلامعلی رشید و مادر شهید عباس رشید افزود: نماز نه‌ تنها فریضه‌ای عبادی، بلکه ریشه‌ای برای ولایت‌ پذیری، نظم، و عاقبت‌ به‌ خیری است.

ترابی کیا با بیان اینکه نماز، اساس و بنیان اعتقاد و دین ما است اضافه کرد: خانواده نخستین مأمن کودک در خانه است؛ مادر مجری خانواده است و پدر مدیر آن لذا مادری شغلی پیچیده و متبرک است چرا که نه فقط الگو، بلکه مرجع و استاد تربیت است.

همسر شهید سپهبد غلامعلی رشید با اشاره به آغاز تربیت دینی از لحظه تولد گفت:اولین گام تربیت، اقامه اذان در گوش نوزاد است. کودک از چهارماهگی می‌فهمد و مادر می‌تواند با ابزارهای مختلف، به‌ویژه بازی، او را با نماز آشنا کند. نماز، نوعی بازی است که باید با تشویق‌های مختلف همراه باشد.

وی با بیان اینکه ساده‌ترین و مهم‌ترین کتاب، قرآن است، تربیت را مشروط عنوان کردو گفت: یکی از شرایط تربیت نقش مادر است. با توکل، توسل ،مادران می‌توانند بهترین روش‌ها را به ساده‌ترین شکل ممکن در اختیار بگیرند تا این فریضه عبادی که اصل دین است، در خانه نهادینه شود.

اقامه نماز استواری و ثبات قدم می‌دهد

ترابی‌کیا با تأکید بر نقش نماز در ولایت‌پذیری گفت:رکوع، سجود و خشوع در برابر ولی، از خانه آغاز می‌شود؛ ابتدا از اولیا و سپس در جامعه از نائب برحق.

وی با ذکر خاطره‌ای از شهید عباس رشید ادامه داد: شهید رشید در گذشته سر نیمکت کلاس دستگیر شد، اما اراده‌اش در مسیر نماز و ولایت پابرجا بود در خانه ما، نماز با اهتمام ویژه‌ای اقامه می‌شد. هر وقت نماز به تأخیر می‌افتاد، جریمه می‌کردیم. مخصوصاً در ایام صبح، بر خود فرض می‌دانستیم که سه روز روزه بگیریم یا در صورت قضا شدن، کارگری کنیم.

همسر شهید سپهبد غلامعلی رشید و مادر شهید عباس رشید با بیان اینکه شهید رشید آدم منظمی بود؛ به تعبیر خودش، زمان در مشت او بود.گفت:در بیش از نیم قرن، مشاهده نکردم که نمازی فوت شده باشد.

وی نماز را عامل استواری و ثبات قدم دانست و افزود: اقامه نماز، استواری و ثبات قدم می‌دهد و غالباً شهدا این‌گونه بودند.

ترابی‌کیا ،نماز را ضامن عاقبت‌به‌خیری دانست و گفت: عاقبت‌به‌خیری، مهم‌ترین خواسته والدین برای فرزندان است و این خواسته بواسطه نماز حاصل می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به رؤیایی معنادار گفت:خواب دیده بودم که شیری در خواب ظاهر شد. هنگام تعبیر، از من پرسیدند آیا پدرِ فرزندت از این شیر خورده؟ گفتم: آری.گفت: فرزندت به جایگاهی خواهد رسید که پدرش به او افتخار می‌کند. همیشه فکر می‌کردم پسرم به مقام علمی خواهد رسید. نمی‌دانستم که شهادت در انتظار اوست.

همسر شهید سپهبد غلامعلی رشید و مادر شهید عباس رشید ادامه داد:پسرم پیش از رسیدن به بیمارستان شهید شده بود، اما سردار رشید به گفته شاهدان وقتی رسید، هنوز نبضش می‌زد. با خودم گفتم ؛رشید می‌خواست افتخار پدرِ شهید بودن را برای پدرش به جا بگذارد.