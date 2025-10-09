بهروز آذر: والدین باید الگوی عملی نماز برای فرزندان باشند

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروز آذر صبح پنجشنبه در سی و دومین اجلاسیه سراسری نماز در رشت، خانواده را «روح تمدن انسانی» خواند و اظهار کرد: این نهاد بنیادین، جایی است که انسان عشق، ایمان و مسئولیت را تجربه می‌کند.

وی با اشاره به چالش‌های امروز خانواده‌ها در سراسر جهان گفت: امروز بیش از ۱۳۰ کشور با مشکلات جدی مواجه هستند که ریشه آن کم‌رنگ شدن ارزش‌های خانوادگی است.

بهروز آذر افزود: همه ما دوست داریم به زمانی بازگردیم که خانه‌ها کوچک‌تر ولی دل‌ها بزرگ‌تر و خانواده‌ها مستحکم‌تر بودند پاسخ این تغییر در کم‌رنگ شدن ارزش‌ها است؛ میراثی که نسل‌ها به ما منتقل کرده‌اند و ما موظفیم این ارزش‌ها را قدر بدانیم و به فرزندانمان انتقال دهیم.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده به موضوع بیماری‌های روانی نیز اشاره کرد و گفت: بسیاری از بیماری‌های روانی ریشه در انزوای اجتماعی دارد؛ احساسی که انسان‌ها دیده نمی‌شوند و صدایشان شنیده نمی‌شود. نماز به عنوان لحظه‌ای برای مکث و آرامش، می‌تواند این خلاء را پر کند.

وی ادامه داد: انسان امروز به سه سطح زندگی نیاز دارد؛ گفتگو با خود، گفتگو با دیگران و گفتگو با خدا. خودشناسی نقطه آغاز این مسیر است و خانواده نخستین مدرسه‌ای است که به فرزندانمان باید یاد بدهیم چگونه با دیگران ارتباط برقرار کنند.

نماز پدر و مادر نقطه آغاز تربیت دینی فرزند است

بهروز آذر تاکید کرد: نماز لحظه مکثی است که انسان از هیاهو و شتاب زندگی فاصله می‌گیرد و با خداوند گفتگو می‌کند و آرامش می‌یابد بنابراین در دنیای امروز که ارتباط ما با فرزندانمان هر روز دشوارتر می‌شود، وظیفه داریم این گفتگو را در خانواده‌ها گسترش دهیم.

وی اضافه کرد: نماز پدر و مادر، نقطه آغاز تربیت دینی فرزند است. کودک، آینه رفتار والدین خود است و اگر والدین خود را در محضر خدا ببینند، همین نگاه را نیز به فرزند منتقل خواهند کرد.»

معاون رئیس جمهور افزود: والدین باید فضایی را در خانه ایجاد کنند که فرزند احساس کند خدا دوست اوست ایمان در قرآن، میوه درک و اختیار دانسته شده است و محبت، مقدمه‌ای برای رسیدن به معرفت دینی است.

بهروز آذر ادامه داد: اگر کودک از زبان والدین خود بشنود که نماز گفت‌وگویی عاشقانه با خدا است، بی‌تردید با علاقه‌مندی به سمت نماز خواهد رفت راه ایمان بدون سختی نیست، اما نماز سرچشمه مقاومت و پناهگاه روح است.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان با تاکید بر اینکه کودکی که در فضای آرام و همراه با گفتگو پرورش یابد، در خواهد یافت که نماز پناهگاه امن او در برابر مشکلات است، گفت: امروز بیش از هر چیز، به والدینی توانمند نیاز داریم؛ والدینی که خود اهل گفت‌وگو با خدا باشند و این الگو را به فرزندان منتقل کنند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این اجلاسیه، بستری برای ارتقای نگرش والدین فراهم کند تا نسل آینده‌ای متعهد، مؤمن و نمازگزار برای جامعه تربیت شود.