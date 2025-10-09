  1. استانها
بزرگداشت آیت‌الله محمد یزدی در قم برگزار می شود

قم- نخستین همایش پیشتازان انقلاب اسلامی با محوریت بزرگداشت آیت‌الله محمد یزدی، ۱۹ آذرماه امسال به همت مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر محمدیه در قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالمجید یزدی، فرزند مرحوم آیت‌الله محمد یزدی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران، در سخنانی با اشاره به روحیه انقلابی و معنوی پدرش اظهار کرد: مرحوم آیت‌الله یزدی عمر خود را وقف انقلاب اسلامی کرد و در مسیر دفاع از آرمان‌های امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب لحظه‌ای از پای ننشست.

وی‌گفت: آیت الله یزدی نه‌تنها در گفتار بلکه در عمل، تجسم واقعی عمار انقلاب بود و همواره تأکید داشت که باید حق انقلاب ادا شود.

وی با اشاره به زهد و ساده‌زیستی آیت‌الله یزدی گفت: این عالم بزرگ چیزی از مال دنیا برای خود باقی نگذاشت و تنها دارایی‌اش، سهمی از یک خانه بود که همان را نیز به همراه همسرشان وقف حوزه علمیه کردند.

وی‌ ادامه داد: اکنون همان منزل، محل استقرار مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر محمدیه است که با نیت خیرخواهانه آن مرحوم تأسیس شد.

فرزند مرحوم آیت‌الله یزدی تصریح کرد: پدرم معتقد بود علما و طلاب در کنار اجتهاد فقهی، باید توانایی مدیریت و شناخت عرصه سیاست را نیز داشته باشند، چرا که بدون آشنایی با این عرصه‌ها، نمی‌توان اثرگذاری لازم را در جامعه دینی و نظام اسلامی داشت.

وی اضافه کرد: به همین دلیل ایده تأسیس مجتمعی برای تربیت مجتهدان آشنا با مبانی مدیریتی و سیاسی را مطرح کرد که امروز به بار نشسته است.

حجت‌الاسلام یزدی با بیان اینکه آثار و نوشته‌های چاپ‌نشده‌ای از آیت‌الله یزدی باقی مانده است، افزود: بخشی از این آثار به مرور منتشر خواهد شد تا نسل جوان حوزه و دانشگاه بیش از پیش با اندیشه‌های علمی، فقهی و مدیریتی ایشان آشنا شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به برگزاری همایش پیشتازان انقلاب اسلامی گفت: مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر محمدیه، پیشگام برگزاری این همایش در بزرگداشت شخصیت‌های اثرگذار نهضت اسلامی است و نخستین همایش در این مجموعه، به تجلیل از مرحوم آیت‌الله یزدی اختصاص یافته است که ۱۹ آذرماه امسال برگزار می شود.

فرزند این فقیه مجاهد در پایان خاطرنشان کرد: آیت‌الله یزدی شخصیتی معادباور و الهی بود که تمام تصمیمات و رفتارهایش را با معیار خدمت به دین و انقلاب می‌سنجید و میراث فکری و معنوی او برای طلاب و مسئولان نظام، چراغی راهگشا در مسیر خدمت‌گزاری به مردم و ولایت است.

