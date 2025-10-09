به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالمجید یزدی، فرزند مرحوم آیت‌الله محمد یزدی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران، در سخنانی با اشاره به روحیه انقلابی و معنوی پدرش اظهار کرد: مرحوم آیت‌الله یزدی عمر خود را وقف انقلاب اسلامی کرد و در مسیر دفاع از آرمان‌های امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب لحظه‌ای از پای ننشست.



وی‌گفت: آیت الله یزدی نه‌تنها در گفتار بلکه در عمل، تجسم واقعی عمار انقلاب بود و همواره تأکید داشت که باید حق انقلاب ادا شود.



وی با اشاره به زهد و ساده‌زیستی آیت‌الله یزدی گفت: این عالم بزرگ چیزی از مال دنیا برای خود باقی نگذاشت و تنها دارایی‌اش، سهمی از یک خانه بود که همان را نیز به همراه همسرشان وقف حوزه علمیه کردند.



وی‌ ادامه داد: اکنون همان منزل، محل استقرار مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر محمدیه است که با نیت خیرخواهانه آن مرحوم تأسیس شد.



فرزند مرحوم آیت‌الله یزدی تصریح کرد: پدرم معتقد بود علما و طلاب در کنار اجتهاد فقهی، باید توانایی مدیریت و شناخت عرصه سیاست را نیز داشته باشند، چرا که بدون آشنایی با این عرصه‌ها، نمی‌توان اثرگذاری لازم را در جامعه دینی و نظام اسلامی داشت.



وی اضافه کرد: به همین دلیل ایده تأسیس مجتمعی برای تربیت مجتهدان آشنا با مبانی مدیریتی و سیاسی را مطرح کرد که امروز به بار نشسته است.



حجت‌الاسلام یزدی با بیان اینکه آثار و نوشته‌های چاپ‌نشده‌ای از آیت‌الله یزدی باقی مانده است، افزود: بخشی از این آثار به مرور منتشر خواهد شد تا نسل جوان حوزه و دانشگاه بیش از پیش با اندیشه‌های علمی، فقهی و مدیریتی ایشان آشنا شوند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به برگزاری همایش پیشتازان انقلاب اسلامی گفت: مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر محمدیه، پیشگام برگزاری این همایش در بزرگداشت شخصیت‌های اثرگذار نهضت اسلامی است و نخستین همایش در این مجموعه، به تجلیل از مرحوم آیت‌الله یزدی اختصاص یافته است که ۱۹ آذرماه امسال برگزار می شود.



فرزند این فقیه مجاهد در پایان خاطرنشان کرد: آیت‌الله یزدی شخصیتی معادباور و الهی بود که تمام تصمیمات و رفتارهایش را با معیار خدمت به دین و انقلاب می‌سنجید و میراث فکری و معنوی او برای طلاب و مسئولان نظام، چراغی راهگشا در مسیر خدمت‌گزاری به مردم و ولایت است.

