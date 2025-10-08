نشست کمیته علمی بزرگداشت علامه مصباح یزدی(ره) در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین نشست کمیته علمی همایش بینالمللی علوم انسانی اسلامی و بزرگداشت علامه مصباح یزدی(ره) ظهر چهارشنبه در موسسه امام خمینی(ره)به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
حجتالاسلام محمد فولادی، دبیر اجرایی همایش علوم انسانی اسلامی در این نشست از آمادگی گروهها و دانشگاهها برای مشارکت در این رویداد علمی خبر داد و تأکید کرد: این همایش علاوه بر ارائه مقالات تخصصی و نشستهای علمی در قم و تهران، بعد بینالمللی نیز خواهد داشت و زمینه همکاری با دانشگاههای خارج از کشور فراهم میشود.
دبیر اجرایی همایش علوم انسانی اسلامی از ارسال ۱۸۵ مقابه به دبیرخانه همایش علوم انسانی اسلامی خبرداد و اظهار کرد: نشریات همایش برای پردیس قم و برخی دانشگاهها ارسال شده و قراردادهایی نیز با گروههای علمی بسته شده است. گروه روانشناسی آمادگی خود را برای همکاری و ارسال مقالات اعلام کرده، اما برخی گروهها هنوز اقدام نکردهاند که امیدواریم در مهلت مقرر مقالات خود را ارسال کنند.
وی افزود: مهلت زمانی ارسال مقالات و تکمیل قراردادها تا پایان آبانماه تعیین شده و پرداختها نیز بر همین اساس انجام خواهد شد. بر اساس برنامهریزی صورتگرفته، این همایش در روزهای ۱۰ و ۱۱ دیماه در تهران برگزار خواهد شد و همچنین برنامهای ویژه در حرم حضرت معصومه(س) تدارک دیده شده است.
در ادامه، حجتالاسلام قاسم ابراهیمیپور، معاون پژوهش مؤسسه امام خمینی(ره)، با اشاره به ضرورت انسجامبخشی به مقالات ارائهشده در همایش بیان کرد: یکی از آسیبهای قراردادهای علمی این است که عناوین کلی و تحت عنوان «علوم انسانی اسلامی» مطرح میشوند، در حالی که باید به شکل تخصصی و دقیقتر پیگیری شود. در همین راستا، در مقالات سفارشی تلاش شده موضوعات منسجمتر و هدفمندتر باشند.
وی تصریح کرد: برخی مقالات ارسالی فاقد شاخصهای علمی موردنظر هستند و باید با دقت بیشتری ارزیابی شوند. برای این منظور، راهبردی مشخص در نظر گرفتهایم تا مقالات سفارشی و بیرونی ارتباط علمی بیشتری با یکدیگر پیدا کنند و از پراکندگی پرهیز شود.
حجتالاسلام دکتر ابراهیمیپور ادامه داد: در روزهای برگزاری همایش، پنلها و نشستهای تخصصی برای ارائه مقالات فعال خواهند بود و اساتید و پژوهشگران آثار خود را ارائه میدهند. همچنین در تهران کمیسیونهای علمی و نشستهای موضوعی برگزار میشود و یک روز نیز به آیین افتتاحیه و اختتامیه اختصاص خواهد یافت.
به گفته معاون پژوهش مؤسسه امام خمینی(ره)، هر گروه علمی موظف است کمیسیون و نشستی مرتبط با موضوع همایش علوم انسانی اسلامی برگزار کند و همچنین امکان همکاری دانشگاهها برای میزبانی برخی نشستها متناسب با تخصصهای آنان وجود دارد که این امر میتواند ظرفیت جدیدی برای معرفی علوم انسانی اسلامی فراهم کند.
وی با تأکید بر اهمیت بعد بینالمللی این رویداد خاطرنشان کرد: این همایش فرصتی ارزشمند برای ارتباط با دانشگاههای کشورهای دیگر است و نشستهای مشترک میتواند برگزار شود. همچنین دیدار با مراجع تقلید، چاپ خبرنامه ویژه، انتشار برخی مقالات به زبانهای خارجی و رونمایی از آنها در دستور کار قرار گرفته است.
حجتالاسلام ابراهیمیپور در پایان گفت: در این همایش از مقالات برتر تقدیر خواهد شد و برنامههایی برای معرفی آثار علمی و کتابها نیز تدارک دیده شده است. علاوه بر این، تولید تیزرها و کلیپهای معرفی همایش در حال انجام است تا این رویداد علمی به شکل شایسته به جامعه علمی کشور و مخاطبان بینالمللی معرفی شود.
حجتالاسلام علی مصباح یزدی، دبیر علمی همایش علوم انسانی اسلامی، در ادامه این نشست اظهار کرد: برخی از برنامههای مرتبط با همایش میتواند در دهه منتهی به روز برگزاری انجام شود. این برنامهها علاوه بر تمرکز در تهران، قابلیت اجرا در برخی دانشگاهها همچون دانشگاه امام صادق(ع) را نیز دارد.
وی افزود: موسسه امام خمینی(ره) و گروههای علمی باید نهایت همکاری را با عوامل اجرایی داشته باشند تا همایش با غنای علمی بیشتری برگزار شود و گروههای مختلف نیز در این زمینه فعالتر شوند.
حجتالاسلام مصباح یزدی ادامه داد: همکاری با دیگر دانشگاههای کشور نیز امکانپذیر است و میتوان اعضای هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) را به این مراکز علمی اعزام کرد تا مبانی و یافتههای خود را ارائه دهند.
در ادامه، حجتالاسلام مهدی ابوطالبی، مدیر گروه تاریخ معاصر موسسه امام خمینی(ره)، با اشاره به ضرورت بهرهگیری از ظرفیت شخصیتهای برجسته حوزوی گفت: برای آیین افتتاحیه همایش میتوان از حضور آیتالله علیرضا اعرافی استفاده کرد. همچنین یکی از نکات مهم در این همایش توجه جدی به مناظرات علمی بین اساتید است تا از دل این مباحث، بهرهمندی بیشتری برای حاضران فراهم شود.
وی تأکید کرد: لازم است ارتباط گستردهتری با دانشگاهها برقرار شود و اساتید دانشگاهی نیز در این همایش مشارکت فعال داشته باشند.
همچنین در ادامه این نشست جلسه مسئولان همایش بینالمللی علوم انسانی اسلامی با حضور حجج اسلام ابراهیمیپور، فولادی، سعیدی مهر، افروغ و دیگر اعضا در دبیرخانههای انجمنهای اسلامی حوزه برگزار شد تا محورهای همکاری و زمینههای مشارکت انجمنها در این رویداد مهم علمی بررسی شود.
در این جلسه به بررسی زمینههای همکاری انجمنهای حوزه با این همایش پرداختند و در ادامهحجج اسلام ابراهیمیپور، فولادی، سعیدی مهر، افروغ و آقایان دکتر خوشگفتار، کلانتری و سیدی حضور داشتند، محورهای مشارکت مشخص و تدوین شد.
از جمله محورهای همکاری تعیینشده میتوان به دریافت عناوین و نویسندگان مقالات سفارشی از سوی انجمنها برای نگارش مقاله برای همایش، برگزاری نشستهای علمی و برپایی کرسیهای علمی ترویجی با حمایت موسسه اشاره کرد. همچنین برگزاری نشستهای بینالمللی و معرفی اساتید تخصصی در حوزههای مربوط، پیشهمایشهای تخصصی نیمروزه، و هماهنگی نشریات انجمنها برای انتشار و ارزیابی مقالات برتر نیز در دستور کار قرار گرفت.
از دیگر اقدامات مورد تاکید در این جلسه، اطلاعرسانی گسترده همایش از طریق کانالهای فضای مجازی، سامانه پیامکی، اطلاعرسانی اتوماسیون به معاونتها و ستاد راهبری حوزههای علمیه بود. همچنین برپایی نمایشگاه گفتمان انقلاب اسلامی در حاشیه روز ملی بزرگداشت علوم انسانی اسلامی در تهران به عنوان یکی از برنامههای جانبی مطرح شد.
این نشست با هدف ارتقاء تعاملات علمی و تقویت مشارکت انجمنهای حوزه در همایش بینالمللی علوم انسانی اسلامی برگزار شده است.
