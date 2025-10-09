به گزارش خبرگزاری مهر، اسامه حمدان یکی از رهبران جنبش حماس در گفتگو با الجزیره مباشر تاکید کرد: ما در شرم الشیخ توافق کردیم جنگ به پایان رسیده و روزانه ۶۰۰ کامیون حامل کمک های انسانی وارد غزه شود. میانجی گران امروز توقف کامل جنگ را بعد از هماهنگی با اشغالگران اعلام خواهند کرد و روند ورود کامیون های مذکور نیز از فردا آغاز می شود. روزهای آتی یک آزمون واقعی برای صهیونیست ها به شمار می رود.

وی بیان کرد: در حال حاضر توپ در زمین کابینه رژیم صهیونیستی است و باید این توافق را بپذیرد. تاکید می کنیم که نه کوچ اجباری و نه بیرون راندن فلسطینی ها از سرزمینشان، در کار نخواهد بود. اشغالگران در صورت نقض توافق آتش بس با تمام جهانیان رو به رو خواهند شد. اداره نوار غزه نیز در چارچوب گروه های فلسطینی صورت می گیرد.

حمدان تصریح کرد: بر اساس این توافق، رژیم صهیونیستی ۲۵۰ تن از اسرای فلسطینی با حکم های حبس ابد و طولانی را آزاد خواهد کرد. مؤسسه غزه که مسئول توزیع کمک های بشردوستانه بود به مثابه یک دام برای کشتار خونین صدها فلسطینی عمل می کرد و توافق شد این روند تنها به نهادهای بین المللی منحصر شود. اعتبار دولت آمریکا در معرض آزمایش قرار دارد چرا که پایبندی کابینه نتانیاهو به آتش بس را تضمین کرده است. ارتش رژیم صهیونیستی در شرایط ضعف قرار دارد و نمی تواند بار دیگر به نوار غزه حمله کند. در جریان مذاکرات موفق شدیم نقشه ها را اصلاح کرده و مساحت عقب نشینی نظامیان صهیونیست را گسترش دهیم.

وی بیان کرد: حرکت فلسطینی ها در اماکنی که اشغالگران از آنها عقب نشینی خواهند کرد آزاد خواهد بود. اگر صهیونیست ها احساس می کردند می توانند در میدان نظامی پیش بروند هرگز توافق را قبول نمی کردند. هیچ فلسطینی زمین گذاشتن سلاح را نمی پذیرد و ملت ما به سلاح و مقاومت بیش از همه نیاز دارد. هرگز قیمومیت خارجی را نخواهیم پذیرفت. زمان پایان اشغالگری و تشکیل کشور فلسطین فرا رسیده است. تنها طرفی که حاضر به نشست با آن نیستیم رژیم صهیونیستی است و حماس مانعی برای دیدار با ترامپ ندارد.