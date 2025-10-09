  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۰

الحیه: تمام تلاشمان را برای توقف جنگ به کار گرفتیم؛ قدردان ایران هستیم

الحیه: تمام تلاشمان را برای توقف جنگ به کار گرفتیم؛ قدردان ایران هستیم

رئیس هیئت مذاکره کننده حماس با اشاره به ایستادگی بی سابقه مردم نوار غزه در برابر رژیم صهیونیستی از کشورهای حامی مقاومت از جمله ایران قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خلیل الحیه رئیس هیئت مذاکره کننده حماس تاکید کرد: ساکنان نوار غزه در برابر جنگی بی سابقه مانند کوه ایستادگی کردند. در سالگرد عملیات طوفان الاقصی به روح شهدای این عملیات و رهبران بزرگی مانند هنیه، العاروری، السنوار و الضیف درود می فرستیم.

وی اضافه کرد: قهرمانان مقاومت، تمام نقشه های دشمن صهیونیستی را خنثی کردند. با وجود آن که دشمن صهیونیستی به نقض توافقنامه ها عادت کرده ما به مذاکرات ادامه دادیم و با سطح بالایی از مسئولیت پذیری در قبال طرح ترامپ رفتار کردیم. دستیابی به توافق آتش بس و پایان جنگ در غزه را در کنار آغاز اجرای توقف دائمی جنگ اعلام می کنیم. این توافق شامل ورود کمک های انسانی و بازگشایی گذرگاه رفح و تبادل اسرا می شود. قرار است ۲۵۰ اسیر فلسطینی با حکم های حبس ابد در کنار هزار و ۷۰۰ اسیر دیگر آزاد شوند.

الحیه تصریح کرد: از سوی میانجی گران و دولت آمریکا تضمین هایی دریافت کردیم و همه آنها گفتند که جنگ به صورت کامل تمام شده است. مراتب قدردانی خود را از تمام طرف هایی که از مبارزات ما حمایت کردند از یمن گرفته تا لبنان، عراق و ایران اعلام می کنیم. ما از هیچ تلاشی برای توقف جنگ در غزه فروگذار نکردیم.

کد خبر 6617265

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۸
      12 4
      پاسخ
      خدا یار وپشتیبان شما باشد که در جهاد فی سبیل الله پیروز و سربلند شدید خدا تمام شهدای فلسطین ،لبنان،غزه،یمن ،سوریه ، قطر وایران را با اولیا وانبیا محشور بفرماید وتمام دشمنان اسلام ومسلمین را که به هلاکت رسیدند به عذاب ابدی گرفتار کند
    • IR ۰۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۸
      3 4
      پاسخ
      درود می فرستیم به ملتی که هفتاد سال با اسرائیل می جنگد عنوان تاریخ کره ی خاکی شجاعت ملت فلسطین رو به ثبت رسانده و الگوی مقاومت رو به بشریت معرفی می کند
    • IR ۰۵:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۸
      1 1
      پاسخ
      از جمله ایران!
    • ناشناس IR ۰۶:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۸
      2 3
      پاسخ
      درود بر شما وتمامی مجاهدینی که در راه خدا ایستادگی کردند و سلام بر شهیدان راه حق
    • R IR ۰۸:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۸
      1 2
      پاسخ
      شما کار درست را انجام دادی انشاءالله دائمی باشد اما این دشمن مثل سگ هار است حتماً باید درگیر باشد فکر نمیکنم ساکت بنشیند این کارش برای افکار منفی جهانی نسبت به خودشان هست دوم برای بیخیال کردن ایران واستفاده از گزینه قبلی مسولین نظامی کشور هوشیار باشند این یک فریب هست باید آماده باشیم وغافل نشویم لحظه ای جانم فدای اسلام وایران ورهبرم حضرت سید علی خامنه ای ودلاور مردان سرزمینم ایران زمین

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها