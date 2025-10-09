الحیه: تمام تلاشمان را برای توقف جنگ به کار گرفتیم؛ قدردان ایران هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خلیل الحیه رئیس هیئت مذاکره کننده حماس تاکید کرد: ساکنان نوار غزه در برابر جنگی بی سابقه مانند کوه ایستادگی کردند. در سالگرد عملیات طوفان الاقصی به روح شهدای این عملیات و رهبران بزرگی مانند هنیه، العاروری، السنوار و الضیف درود می فرستیم.

وی اضافه کرد: قهرمانان مقاومت، تمام نقشه های دشمن صهیونیستی را خنثی کردند. با وجود آن که دشمن صهیونیستی به نقض توافقنامه ها عادت کرده ما به مذاکرات ادامه دادیم و با سطح بالایی از مسئولیت پذیری در قبال طرح ترامپ رفتار کردیم. دستیابی به توافق آتش بس و پایان جنگ در غزه را در کنار آغاز اجرای توقف دائمی جنگ اعلام می کنیم. این توافق شامل ورود کمک های انسانی و بازگشایی گذرگاه رفح و تبادل اسرا می شود. قرار است ۲۵۰ اسیر فلسطینی با حکم های حبس ابد در کنار هزار و ۷۰۰ اسیر دیگر آزاد شوند.

الحیه تصریح کرد: از سوی میانجی گران و دولت آمریکا تضمین هایی دریافت کردیم و همه آنها گفتند که جنگ به صورت کامل تمام شده است. مراتب قدردانی خود را از تمام طرف هایی که از مبارزات ما حمایت کردند از یمن گرفته تا لبنان، عراق و ایران اعلام می کنیم. ما از هیچ تلاشی برای توقف جنگ در غزه فروگذار نکردیم.