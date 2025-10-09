به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، جنبش حماس در واکنش به حمله جدید رژیم صهیونیستی به غزه بیانیه‌ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: قتل عام فجیع صورت گرفته توسط رژیم صهیونیستی در حمله به یک منزل مسکونی در غزه، جنایت وحشیانه جدیدی است که دولت جنایتکار جنگی نتانیاهو از طریق آن قصد دارد اوضاع را آشفته کرده، تلاش‌های میانجیگران را مختل کند و مانع از اجرای توافق برای توقف جنگ و تجاوز به غزه شود.

حماس در این بیانیه افزود: قتل عام‌ها و جنایات سیستماتیک صورت گرفته توسط اشغالگران علیه غیرنظامیان بی‌دفاع از جمله زنان، کودکان و سالمندان، چهره واقعی این موجود نفرت‌انگیز و خونخوار را نشان می‌دهد و اصرار این رژیم فاشیست برای ادامه نسل‌کشی تا آخرین لحظه را ثابت می‌کند.

حماس در این بیانیه از میانجیگران و دولت آمریکا خواست که مسئولیت خود را در قبال این جنایات وحشیانه بر عهده گرفته و فورا در این زمینه مداخله کنند تا اشغالگران را مجبور به توقف هدف قرار دادن کودکان بی‌گناه و غیرنظامیان بی‌دفاع نمایند.

رژیم اشغالگر صهیونیستی در جنایتی جدید یک منزل مسکونی در جنوب شهر غزه را هدف حمله هوایی قرار داد که بر اثر آن دستکم۴ نفر به شهادت رسیده و ۹ نفر نیز زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، چندین نفر نیز در پی تخریب ساختمانی که هدف قرار گرفته شده، مفقود شده‌اند.

همزمان با این تحول، اشغالگران صهیونیستی محله «تل الهوا» در جنوب شهر غزه را نیز هدف حملات توپخانه‌ای خود قرار دادند.

حملات رژیم صهیونیستی به غزه در حالی صورت گرفته که این رژیم پیش از این اعلام کرده بود با اجرایی شدن آتش بس در ساعت ۱۲ ظهر پنجشنبه به وقت محلی، هیچ حمله‌ای به غزه نخواهد شد.

گفتنی است که توافق آتش‌بس در غزه ظهر پنجشنبه میان جنبش حماس و رژیم صهیونیستی در شهر شرم الشیخ مصر امضا شد.