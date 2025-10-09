ساعر مدعی شد: قصد از سرگرفتن جنگ در غزه را نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گیدئون ساعر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در گفتگو با فاکس نیوز مدعی شد که این رژیم به طرح ترامپ پایبند است و امید دارد همه مفاد آن اجرایی شود.

وی ادعا کرد که تل آویو هیچ قصد و نیتی برای از سر گیری جنگ ندارد.

دفتر رئیس رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرده که پیش بینی می شود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه وارد قدس اشغالی شود.

لازم به ذکر است که تحلیلگران و کارشناسان سیاسی توافق آتش بس غزه بعد از گذشت ۲ سال از آغاز جنگ در این منطقه و عدم تحقق اهداف تل آویو به ویژه نابودی حماس را به معنی شکست رژیم صهیونیستی می دانند.