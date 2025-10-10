هوش مصنوعی ۱۰۰ میلیون شغل در آمریکا را نابود می کند 

به‌ گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، برنی سندرز، سناتور دموکرات آمریکایی، هشدار داد فنآوری هوش مصنوعی و استفاده از ماشین های خودکار، به از بین رفتن یکصد میلیون شغل طی دهه آینده در آمریکا منجر می شود.

در گزارش این سناتور آمریکایی آمده که این تهدید برای تقریبا همه سطوح مشاغل در این کشور وجود دارد و حتی می تواند به از دست رفتن ۴۰ درصد از شغل پرستاران، ۴۷ درصد شغل رانندگان خودروهای سنگین، ۶۴ درصد مشاغل حسابداری، ۶۵ درصد مشاغل معلمی، و ۸۹ درصد مشاغل موجود در حوزه فست فودها و رستوران ها منجر می شود.

وی معتقد است که انقلاب کشاورزی در جهان هزاران سال طول کشید، انقلاب صنعتی در بیش از یک قرن در جهان رخ داد اما هوش مصنوعی می تواند در کمتر از یک دهه اقتصاد جهانی را دگرگون کند.

این هشدار در واقع کاملا برخلاف رویکرد کنونی دولت ترامپ در آمریکا است به گونه ای که کاخ سفید به شدت از توسعه هوش مصنوعی حمایت می کند و از دست دادن رقابت در این زمینه به چینی ها را برخلاف منافع امنیت ملی این کشور می داند.

بزنی سندرز در یک یادداشت در کنار این گزارش در شبکه فاکس نیوز، نسبت به سرمایه گذاری سنگین و میلیاردها دلار ثروتمندان بزرگی همچون آیلان ماسک، لری الیسون، مارک زاکربرگ و جف بزوس در حوزه هوش مصنوعی هشدار داد و گفت توسعه هوش مصنوعی و فناوری رباتیک توسط این افراد سرمایه دار می تواند به از دست رفتن ده ها میلیون شغل معمولی در آمریکا منجر شده و به افزایش سود آنها بی انجامد.