به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنجشنبه فرهاد شهبازی، فرماندار شهرستان اسلام‌آبادغرب، به همراه فرمانده سپاه ناحیه، معاونان فرمانداری و بخشدار مرکزی، از مواکب مستقر در مسیر بازگشت زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بازدید میدانی کرد.



این بازدید با هدف ارزیابی روند خدمت‌رسانی به زائران، بررسی وضعیت امکانات مواکب و شناسایی نیازهای موجود در مسیر بازگشت زائران اربعین حسینی انجام شد.



فرماندار اسلام‌آبادغرب در جریان این بازدید با حضور در میان خادمان مواکب، از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات قرار گرفت و ضمن گفت‌وگو با مسئولان مواکب، دغدغه‌ها و مشکلات آنان را مورد بررسی قرار داد.



شهبازی با اشاره به اهمیت فراهم کردن شرایط مناسب برای رفاه زائران، بر ضرورت رفع سریع مشکلات زیرساختی تأکید کرد و گفت: ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین نیازمند هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های اجرایی و پشتیبانی مناسب از مواکب است.



وی با بررسی مسائل مطرح شده از سوی مسئولان مواکب، موضوع تأمین آب و بهسازی سیستم‌های روشنایی را از مهم‌ترین نیازهای موجود عنوان کرد و دستور داد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در کوتاه‌ترین زمان نسبت به رفع این مشکلات اقدام کنند.



فرماندار اسلام‌آبادغرب با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی خادمان مواکب، اظهار کرد: خدمت به زائران حضرت سیدالشهدا (ع) افتخاری بزرگ است و همه دستگاه‌های اجرایی شهرستان موظف هستند با استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود، زمینه خدمت‌رسانی مطلوب و بدون وقفه به زائران را فراهم کنند.



وی همچنین بر تداوم بازدیدهای میدانی و نظارت مستمر بر روند خدمت‌رسانی در مسیرهای تردد زائران تأکید کرد و افزود: تمامی موانع و مشکلات زیرساختی باید در سریع‌ترین زمان ممکن شناسایی و برطرف شود تا زائران در مسیر بازگشت، سفری ایمن، آرام و همراه با آسایش داشته باشند.



در این بازدید، فرمانده سپاه ناحیه اسلام‌آبادغرب نیز بر آمادگی کامل مجموعه سپاه برای همکاری با دستگاه‌های اجرایی در پشتیبانی از مواکب و ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی تأکید کرد.