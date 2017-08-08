سومین هشدار سندرز/حرکت ترامپ به سوی پرتگاه

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-حنیف غفاری: برنی سندرز، سناتور ایالت ورمونت که از وی به عنوان فردی مستقل در سنای آمریکا یاد می شود، بار دیگر به دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده در خصوص تقابل با ایران هشدار داده اند.

برنی سندرز معتقد است که رویکرد سلبی ترامپ در قبال برجام، ممکن است به نتیجه ای به مراتب بدتر از جنگ عراق برای واشنگتن منجر شود. سندرز ادعای ترامپ در خصوص نقض توافق هسته ای از سوی ایران را به صورت کامل رد کرده و ان را با واقعیات جاری متناقض می داند.

سندز در این خصوص می گوید : ترامپ می‌گوید که ایران در حال نقض توافق است، اما شریکان ما که این توافق را امضا کردند و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که وظیفه‌اش راستی‌آزمایی اجرای این توافق است، همه با این، مخالفند.

واقعیت امر این است که دونالد ترامپ اساسا دلیل و مستندی دال بر عدم پایبندی ایران نسبت به سند برجام ندارد. تاکنون در 6 گزارشی که از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی منتشر شده است، پایبندی ایران به برجام مورد تاکید قرار گرفته است.

با این حال، این ایالات متحده آمریکا بوده است که در دوران ریاست جمهوری اوباما و ترامپ برجام را نقض کرده است. ممانعت وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا در خصوص همکاری بانکها و شرکتهای تجاری با ایران موضوعی نیست که بتوان آن را کتمان کرد. این در حالیست که قرار بود مطابق سند برجام واشنگتن و دیگر اعضای 1+5 در مسیر اجرایی شدن برجام و رفع تحریمهای هسته ای مانعی ایجاد نکنند.

لازم به ذکر است که دونالد ترامپ از زمان پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ایالات متحده آمریکا و حتی قبل از ورود به کاخ سفید، کارگروه ویژه ای را با هدف متهم کردن ایران به نقض برجام و خروج از توافق هسته ای تعیین کرده است.

با این حال، عجله ترامپ برای نقض یکجانبه برجام به گونه ای است که حتی نارضایتی رکس تیلرسون وزیر امور خارجه دولت وی را نیز برانگیخته و وی از کارگروه بررسی برجام در آمریکا کنار گذاشته شده است. اخیرا تیلرسون برای نخستین بار به صورت رسمی اقرار کرد که میان او و ترامپ بر سر نحوه مواجهه با توافق هسته ای اختلاف وجود دارد.

این سومین هشدار سندرز به ترامپ طی ماههای اخیر محسوب می شود. نخستین هشدار سندرز زمانی به ترامپ مخابره شد که طرح تحریم های غیر هسته ای ایران برای نخستین بار در سنا مورد بررسی قرار گرفت. در آن زمان، سندرز صراحتا هشدار داد که طرح تحریم های غیر هسته ای ایران، به برجام و نحوه اجرایی شدن ان آسیب وارد می کند.

پس از آن، زمانی که دوباره طرح تحریمهای غیر هسته ای ایران به سنای آمریکا آمد، سندرز بار دیگر به آن رای منفی داد و مخالفت خود را با این موضوع ابراز داشت. این در حالی بود که همه سناتورهای دموکرات در کنار اکثریت قریب به اتفاق سناتورهای جمهوریخواه (به جز سناتور راند پال) به وضع این تحریمها رای مثبت دادند.

هم اکنون سندرز بار دیگر به ترامپ در خصوص نقض برجام هشدار داده است. اگرچه به نظر می رسد دیگر سناتورهای آمریکایی و سران دو حزب دموکرات و جمهوریخواه توجهی نسبت به هشدارهای سناتور ایالت ورمونت ندارند، اما سندرز نمی تواند نگرانی خود را بابت این مسئله کتمان کند. بدیهی است که طی هفته ها و ماههای پیش رو و متعاقب اقدامات جدی تر ترامپ در تقابل با برجام، بر شدت هشدارهای سندرز به کاخ سفید افزوده خواهد شد.