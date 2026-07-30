به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنجشنبه جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، با همراهی علی سروش، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و محمد منصوری، معاون آموزشی دانشگاه، از پایانه مرزی خسروی و مرکز فوریت‌های پزشکی ثارالله بازدید کرد.

این بازدید با هدف ارزیابی میدانی روند ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی، بررسی میزان آمادگی نیروهای عملیاتی، تجهیزات و امکانات مستقر در مرز بین‌المللی خسروی و همچنین هماهنگی هرچه بیشتر برای ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین حسینی انجام شد.

رئیس سازمان اورژانس کشور در جریان این بازدید، از بخش‌های مختلف پایانه مرزی خسروی و مرکز فوریت‌های پزشکی ثارالله دیدن کرد و از نزدیک در جریان نحوه استقرار نیروهای اورژانس، تجهیزات، امکانات درمانی و ظرفیت‌های پیش‌بیمارستانی قرار گرفت.

میعادفر با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی کارکنان اورژانس و مجموعه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، بر ضرورت حفظ آمادگی کامل نیروهای امدادی در روزهای اوج تردد زائران تأکید کرد و گفت: ارتقای کیفیت خدمات، افزایش سرعت عمل در انجام مأموریت‌ها و حفظ آمادگی عملیاتی از مهم‌ترین اولویت‌های مجموعه اورژانس کشور در ایام اربعین است.

وی همچنین بر استمرار هماهنگی میان بخش‌های مختلف امدادی، درمانی و عملیاتی مستقر در مرز خسروی تأکید کرد و خواستار استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها برای ارائه خدمات سریع، مطلوب و ایمن به زائران شد.

در ادامه این بازدید، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای پوشش بهداشتی و درمانی مرز خسروی ارائه کرد.

وی با اشاره به استقرار نیروهای تخصصی، پایگاه‌های اورژانس، تجهیزات درمانی و امکانات امدادی در مرز خسروی، اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بسیج تمامی ظرفیت‌های خود آمادگی کامل برای ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و فوریت‌های پزشکی به زائران اربعین حسینی را دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه همچنین بر هماهنگی مستمر میان مجموعه‌های امدادی، درمانی و دستگاه‌های اجرایی مستقر در مرز تأکید کرد و گفت: این هم‌افزایی نقش مهمی در افزایش کیفیت خدمات و پاسخگویی سریع به نیازهای احتمالی زائران خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، پایانه مرزی خسروی به عنوان یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های تردد زائران عتبات عالیات، هر ساله میزبان شمار زیادی از زائران اربعین حسینی است و دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با استقرار نیروهای تخصصی، پایگاه‌های اورژانس، تجهیزات و امکانات درمانی، مسئولیت ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی و سلامت در این مرز را بر عهده دارد.