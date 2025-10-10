  1. دین و اندیشه
شناخت ریشه‌های فرهنگ و تمدن در کتاب بشر کل در برابر بشر عام

شناخت ریشه‌های فرهنگ و تمدن در کتاب بشر کل در برابر بشر عام

کتاب بشر کل در برابر بشر عام از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب بشر کُل در برابر بشر عام نوشته آ.و.سمیرنف و ترجمه حمید قلی پور و دریا علیجانی توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ۲۷۶ صفحه به چاپ رسیده است.

این اثر که در مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه به زیور طبع آراسته شده، بر پایه‌ی سخنرانی‌های پروفسور آندری ودیموویچ سمیرنف در دانشگاه تربیت‌معلم پکن شکل گرفته و به بررسی ریشه‌های معرفت‌شناختی ذهن، فرهنگ و تمدن می‌پردازد.

سمیرنف در این کتاب با طرح ایده‌ «کل‌بشری» به‌عنوان بدیلی برای مفهوم غربی «عام‌بشری»، به تبیین منطق‌های متنوع فرهنگی و عقلانیت‌های گوناگون می‌پردازد.

برای اطلاعات بیشتر و سفارش کتاب می توانید به نشانی poiict.ir/product/k-13981 مراجعه کنید.

سیده فاطمه سادات کیایی

