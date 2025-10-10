علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تردد در محورهای چالوس، کرج و آزادراه تهران شمال در حال حاضر با ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین همراه است. مسیر شمال به جنوب در محدوده‌های میانک و ولی‌آباد و همچنین مسیر جنوب به شمال در فاصله پل زنگوله تا سیاه بیشه از جمله نقاط پرترافیک گزارش شده است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر افزود: در محدوده صدایی چراغ نیز تردد رفت و برگشت به صورت نیمه‌سنگین تا سنگین است و در سایر محورهای استان مانند سوادکوه و کیاسر ترافیک به صورت روان و عادی جریان دارد.

وی در ادامه تصریح کرد: از لحاظ شرایط جوی، تاکنون هیچ‌گونه مداخلات جوی خاصی گزارش نشده و وضعیت آب و هوایی در محورهای مواصلاتی استان مساعد است.

به گزارش مهر، جاده کندوان از بعد از ظهر جمعه در صورت داشتن بار ترافیکی به سمت تهران و البرز یک طرفه می‌شود.