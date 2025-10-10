به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد بارانی ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه رودان با اشاره به فرا رسیدن روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی، خواستار پیشبینی و اقدامات پیشگیرانه در برابر حوادثی همچون سیل، زلزله و آفات طبیعی شد.
وی با بیان اینکه بسیاری از خسارات حوادث طبیعی به دلیل بیتدبیری و نبود اقدامات بهموقع است، افزود: ما در آستانه فصل بارندگی قرار داریم و اگر از هماکنون مسیرهای عبور سیلاب پاکسازی نشوند، همین نعمت الهی میتواند به زحمت مردم منجر شود.
پیشگیری، مهمتر از درمان
امام جمعه رودان با اشاره به لزوم همکاری مردم و مسئولان در این زمینه اظهار کرد: مسیرهای آبرو در سطح شهر، روستاها و زیر پلها باید بازگشایی شود. متأسفانه برخی ساختوسازهای بیضابطه و فعالیتهای کشاورزی باعث انسداد این مسیرها شده است.
بارانی ادامه داد: پیشگیری در برابر بلایای طبیعی نیازمند عزم عمومی است؛ هم مردم باید هوشیار باشند و هم مسئولان در زمان مناسب، اقدامات لازم را انجام دهند تا از وقوع خسارات جلوگیری شود.
لزوم توجه به استاندارد و سلامت عمومی
وی با اشاره به روز جهانی استاندارد گفت: استاندارد موضوع مهمی است که متأسفانه در کشور ما مورد غفلت واقع شده است. رعایت استاندارد توسط واردکنندگان، تولیدکنندگان و مصرفکنندگان باید جدی گرفته شود تا سلامت مالی و جانی مردم حفظ شود.
خطیب جمعه رودان همچنین با گرامیداشت روز جهانی نابینایان و هفته دامپزشکی، از تلاشهای کارکنان دامپزشکی در تأمین سلامت عمومی و امنیت غذایی قدردانی کرد.
آغاز ساخت مصلی پس از سالها انتظار
امام جمعه رودان بخش مهمی از خطبههای این هفته را به وضعیت مصلی شهرستان اختصاص داد و اظهار داشت: متأسفانه رودان تنها شهری در استان است که فاقد مصلی مناسب برای برگزاری برنامههای دینی و انقلابی است.
وی با اشاره به پیگیریهای صورتگرفته افزود: طی دو سال گذشته جلسات متعددی برگزار شد و نهایتاً با تصمیمگیری نهایی در هفته گذشته، مقرر شد عملیات احداث مصلی از همین هفته آغاز شود.
بارانی با تأکید بر اینکه مصلی متعلق به مردم و نظام اسلامی است، از نمازگزاران و مردم مومن شهرستان خواست در این اقدام مشارکت داشته باشند و گفت: این پروژه، مطالبهای چند دهساله است که انشاءالله با کمک مردم و خیرین محقق خواهد شد.
وی تصریح کرد: ما از امروز آماده دریافت نذورات و کمکهای مردمی هستیم. این مصلی، مکانی برای اقامه نماز جمعه و سایر برنامههای فرهنگی و انقلابی شهرستان خواهد بود و قطعا پاداش اخروی و ثواب آن برای مشارکتکنندگان محفوظ خواهد بود.
تحولات فلسطین و شکست هیمنه صهیونیسم
خطیب جمعه رودان در ادامه با اشاره به تحولات غزه و مقاومت فلسطین، ایستادگی ملت فلسطین را مصداق بارز وعده الهی دانست و بیان کرد: در این دو سال، دنیا دید که چگونه یک گروه چریکی در نوار غزه با دست خالی در مقابل ارتش مجهز رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آن ایستادگی کرد.
وی افزود: آنچه باعث این ایستادگی شد، ایمان و باور مردم غزه بود. امروز شاهدیم که با وجود حمایت همهجانبه آمریکا و اروپا از رژیم صهیونیستی، این رژیم به مذاکره تن داده و مجبور به آزادی اسرای خود شده است.
بارانی با انتقاد از سکوت نهادهای بینالمللی گفت: سازمانهای مدعی حقوق بشر، در برابر قتلعام، گرسنگی و تشنگی مردم غزه هیچ اقدام موثری انجام ندادند و این یک آزمون بزرگ برای بشریت بود که بیخاصیتی کامل این نهادها را نشان داد.
امام جمعه رودان همچنین خیانت برخی کشورهای عربی و اسلامی را مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت: دولتهای بهظاهر مسلمان، کوچکترین اقدام مؤثری برای توقف کشتار مردم فلسطین انجام ندادند و برخی حتی علیه کشورهای محور مقاومت موضع گرفتند.
وی تاکید کرد: مقاومت تنها راه عزت و بقاء ملتهای مظلوم است. مردم فلسطین با ایستادگی خود نشان دادند که راهبرد مقاومت در میدان نبرد و میز مذاکره جواب داده است و توافق آتشبس اخیر، نتیجه مستقیم فداکاری و جانفشانی آنهاست.
بارانی با اشاره به تظاهرات گسترده مردم کشورهای اروپایی در حمایت از فلسطین گفت: ملتها بیدار شدهاند. مردم اروپا و حتی برخی از کشورهای غربی در بزرگترین تجمعات تاریخ کشور خود، به خیابانها آمدند تا علیه جنایات رژیم صهیونیستی فریاد بزنند.
وی در پایان تصریح کرد: این تحولات فرصتی است برای نخبگان و مسئولان فرهنگی تا چهره واقعی نظام سلطه را برای جوانان تبیین کنند و نسل آینده را نسبت به حقیقت غرب و خطرات آن آگاه سازند.
