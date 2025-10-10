  1. استانها
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۹

بارانی: مسیرهای عبور سیلاب قبل از شروع بارندگی‌ها پاکسازی شوند

بارانی: مسیرهای عبور سیلاب قبل از شروع بارندگی‌ها پاکسازی شوند

بندرعباس- امام جمعه رودان گفت: در آستانه فصل بارندگی قرار داریم و اگر از هم‌اکنون مسیرهای عبور سیلاب پاکسازی نشوند، همین نعمت الهی می‌تواند به زحمت مردم منجر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد بارانی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه رودان با اشاره به فرا رسیدن روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی، خواستار پیش‌بینی و اقدامات پیشگیرانه در برابر حوادثی همچون سیل، زلزله و آفات طبیعی شد.

وی با بیان اینکه بسیاری از خسارات حوادث طبیعی به دلیل بی‌تدبیری و نبود اقدامات به‌موقع است، افزود: ما در آستانه فصل بارندگی قرار داریم و اگر از هم‌اکنون مسیرهای عبور سیلاب پاکسازی نشوند، همین نعمت الهی می‌تواند به زحمت مردم منجر شود.

پیشگیری، مهم‌تر از درمان

امام جمعه رودان با اشاره به لزوم همکاری مردم و مسئولان در این زمینه اظهار کرد: مسیرهای آب‌رو در سطح شهر، روستاها و زیر پل‌ها باید بازگشایی شود. متأسفانه برخی ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه و فعالیت‌های کشاورزی باعث انسداد این مسیرها شده است.

بارانی ادامه داد: پیشگیری در برابر بلایای طبیعی نیازمند عزم عمومی است؛ هم مردم باید هوشیار باشند و هم مسئولان در زمان مناسب، اقدامات لازم را انجام دهند تا از وقوع خسارات جلوگیری شود.

لزوم توجه به استاندارد و سلامت عمومی

وی با اشاره به روز جهانی استاندارد گفت: استاندارد موضوع مهمی است که متأسفانه در کشور ما مورد غفلت واقع شده است. رعایت استاندارد توسط واردکنندگان، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان باید جدی گرفته شود تا سلامت مالی و جانی مردم حفظ شود.

خطیب جمعه رودان همچنین با گرامیداشت روز جهانی نابینایان و هفته دامپزشکی، از تلاش‌های کارکنان دامپزشکی در تأمین سلامت عمومی و امنیت غذایی قدردانی کرد.

آغاز ساخت مصلی پس از سال‌ها انتظار

امام جمعه رودان بخش مهمی از خطبه‌های این هفته را به وضعیت مصلی شهرستان اختصاص داد و اظهار داشت: متأسفانه رودان تنها شهری در استان است که فاقد مصلی مناسب برای برگزاری برنامه‌های دینی و انقلابی است.

وی با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته افزود: طی دو سال گذشته جلسات متعددی برگزار شد و نهایتاً با تصمیم‌گیری نهایی در هفته گذشته، مقرر شد عملیات احداث مصلی از همین هفته آغاز شود.

بارانی با تأکید بر اینکه مصلی متعلق به مردم و نظام اسلامی است، از نمازگزاران و مردم مومن شهرستان خواست در این اقدام مشارکت داشته باشند و گفت: این پروژه، مطالبه‌ای چند ده‌ساله است که ان‌شاءالله با کمک مردم و خیرین محقق خواهد شد.

وی تصریح کرد: ما از امروز آماده دریافت نذورات و کمک‌های مردمی هستیم. این مصلی، مکانی برای اقامه نماز جمعه و سایر برنامه‌های فرهنگی و انقلابی شهرستان خواهد بود و قطعا پاداش اخروی و ثواب آن برای مشارکت‌کنندگان محفوظ خواهد بود.

تحولات فلسطین و شکست هیمنه صهیونیسم

خطیب جمعه رودان در ادامه با اشاره به تحولات غزه و مقاومت فلسطین، ایستادگی ملت فلسطین را مصداق بارز وعده الهی دانست و بیان کرد: در این دو سال، دنیا دید که چگونه یک گروه چریکی در نوار غزه با دست خالی در مقابل ارتش مجهز رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آن ایستادگی کرد.

وی افزود: آنچه باعث این ایستادگی شد، ایمان و باور مردم غزه بود. امروز شاهدیم که با وجود حمایت همه‌جانبه آمریکا و اروپا از رژیم صهیونیستی، این رژیم به مذاکره تن داده و مجبور به آزادی اسرای خود شده است.

بارانی با انتقاد از سکوت نهادهای بین‌المللی گفت: سازمان‌های مدعی حقوق بشر، در برابر قتل‌عام، گرسنگی و تشنگی مردم غزه هیچ اقدام موثری انجام ندادند و این یک آزمون بزرگ برای بشریت بود که بی‌خاصیتی کامل این نهادها را نشان داد.

امام جمعه رودان همچنین خیانت برخی کشورهای عربی و اسلامی را مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت: دولت‌های به‌ظاهر مسلمان، کوچک‌ترین اقدام مؤثری برای توقف کشتار مردم فلسطین انجام ندادند و برخی حتی علیه کشورهای محور مقاومت موضع گرفتند.

وی تاکید کرد: مقاومت تنها راه عزت و بقاء ملت‌های مظلوم است. مردم فلسطین با ایستادگی خود نشان دادند که راهبرد مقاومت در میدان نبرد و میز مذاکره جواب داده است و توافق آتش‌بس اخیر، نتیجه مستقیم فداکاری و جانفشانی آن‌هاست.

بارانی با اشاره به تظاهرات گسترده مردم کشورهای اروپایی در حمایت از فلسطین گفت: ملت‌ها بیدار شده‌اند. مردم اروپا و حتی برخی از کشورهای غربی در بزرگ‌ترین تجمعات تاریخ کشور خود، به خیابان‌ها آمدند تا علیه جنایات رژیم صهیونیستی فریاد بزنند.

وی در پایان تصریح کرد: این تحولات فرصتی است برای نخبگان و مسئولان فرهنگی تا چهره واقعی نظام سلطه را برای جوانان تبیین کنند و نسل آینده را نسبت به حقیقت غرب و خطرات آن آگاه سازند.

