به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلیل شریفی نیا ظهر آدینه در خطبه های نماز جمعه این هفته آرادان در محل مسجد المهدی با بیان اینکه توافق حماس با رژیم جنایت کار صهیونیستی بعد از دو سال حاصل شد، ابراز داشت: این در نتیجه مقاومت صبورانه و مجاهدان پیگیر رزمندگان جهاد اسلامی بود.

وی با طرح این پرسش که چه چیزی موجب آتش بس میان اسراییل و حماس شد؟ افزود: رژیم جعلی اسراییل به بن بست رسیده است.

خطیب جمعه آرادان با بیان اینکه هدف اسراییل از این همه قتل و جنایت کوچاندن مردم غزه از سرزمین خودشان بود، ابراز داشت: در غزه ۷۰ هزار شهید و تعداد زیادی مفقود و مجروح شدند اما مردم وطن را رها نکردند و ماندند و دشمن به سطوح آمد.

شریفی نیا با بیان اینکه دیگر هدف اسراییل آزادی گروهان ها بود، تصریح کرد: صهیونیست ها حتی یک نفر را نتوانست آزاد کنند.

وی با بیان اینکه اسراییل می خواست حماس را خلع سلاح کند اما قوی تر شدند، افزود: مردم غزه نابودی زیر ساخت ها، گرسنگی، تشنگی و از دست عزیزان خود را تحمل کردند و ماندند و دیدیم که اسراییل به هیچ یک از اهداف خود نرسید.

امام جمعه آرادان با بیان اینکه فشار از طرف جامعه بین المللی مبنی بر سازش و آتش بس روی اسراییل زیاد و در انزوا قرار گرفتند، ابراز داشت: فضای دنیا از تنفر و انزجار از رژیم صهیونیستی پر شد و دیدیم که میوه و ثمره مقاومت «پیروزی» است.