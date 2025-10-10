  1. استانها
فرمانده مرزبانی بوشهر: باند قاچاق پرندگان کمیاب و گران قیمت منهدم شد

بوشهر- فرمانده مرزبانی استان بوشهر از شناسایی و انهدام باند قاچاق پرندگان کمیاب و گران قیمت در عملیات مشترک مرزبانی و انتظامی بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله خسروی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به شکار و قاچاق پرندگان کمیاب در سطح کشور و استان توسط قاچاقچیان که در خطر انقراض و نابودی قرار داشتند موضوع در دستور کار مرزبانان قرار گرفت.

وی افزود: با رصد و اشرافیت اطلاعاتی و دستور ویژه رئیس کل دادگستری استان یک باند حرفه‌ای قاچاق پرندگان کمیاب و گران قیمت در استان بوشهر کشف شد.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر تصریح کرد: این افراد قصد داشتند پرندگان کمیاب را به صورت قاچاق به کشورهای حاشیه خلیج فارس حمل نمایند که با چشمان تیزبین مرزبانان کشف گردید.

خسروی گفت: در این رابطه دو نفر از اعضا اصلی باند حرفه‌ای قاچاق پرندگان به همراه تعدادی پرنده گران قیمت کشف که بر اساس نظر کارشناسان هر پرنده بیش از ۵۰ میلیارد ریال برآورد گردیده است.

-فرمانده مرزبانی استان ضمن تقدیر از رئیس کل دادگستری استان و فرماندهی انتظامی استان گفت: مرزبانان استان با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی هدفمند با قاطعیت ب

