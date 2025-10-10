استاد مطهری و نظام لیبرالی روایت ساخت شکنی و بدیل سازی فرهنگی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «استاد مطهری و نظام لیبرالی: روایت ساخت شکنی و بدیل سازی فرهنگی» نوشته‌ی مهدی جمشیدی عضو هیأت علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه، توسط انتشارات پژوهشگاه منتشر شد.

انقلاب اسلامی، یک انقلاب تمدّنی است که می‌خواهد دولت و جامعه را در ایران از عالم تجدّد غربی عبور بدهد و آن‌گاه در ساحت زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان، افق تمدّنی دیگری را که ریشه در اسلام دارد، پیش روی آنها بنشاند. این امر، وابسته به «نظام‌سازی اجتماعی» است؛ به این معنی که انقلاب باید دولت و جامعه را از زیر سیطرۀ «خرده‌نظام‌های تجدّدی» رها سازد و در مقابل، «خرده‌نظام‌های اسلامی» بیافریند تا در نهایت، یک «نظام اجتماعیِ توحیدی» پدید آید. از آنجا که استاد مرتضی مطهری، هم «مغز متفکّر انقلاب اسلامی» به‌شمار می‌آید و هم در مقام مواجهه با نظام لیبرالی، تجربۀ فاخر و عمیقی را در هر دو زمینۀ «ساخت‌شکنی» و «بدیل‌سازی» رقم زده است، در این اثر به روایت تلاش وی پرداخته ‌شده است.

این اثر در بازار نشر با قیمت ۳۹۵.۰۰۰تومان عرضه شده است و علاقه‌مندان می‌توانند برای خرید و کسب اطلاعات بیشتر به وبگاه رسمی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی www.poiict.ir مراجعه کنند.