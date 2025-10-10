نجات جان ۱۴۰ مسافر توسط دو کنترلر برج مراقبت فرودگاه ساری

به گزارش خبرگزاری مهر، دو کنترلر مجرب برج مراقبت پرواز فرودگاه ساری که چندی پیش با تشخیص به موقع و اقدام سریع، جان ۱۴۰ مسافر یک پرواز را در شرایط بحرانی نجات داده بودند، تقدیر شدند.

این دو کنترلر در حادثه ای که چندی پیش رخ داده بود، پس از شناسایی قطع کامل سیستم‌های ناوبری هواپیما، با ارائه راهنمایی‌های فنی بسیار دقیق و حرفه‌ای به خلبان، او را در شرایط حساس پروازی یاری کردند و از بروز سانحه‌ای احتمالی جلوگیری کردند.

فرودگاه بین‌المللی شهدای ساری، واقع در استان مازندران، یکی از مهم‌ترین فرودگاه‌های شمال کشور به شمار می‌رود و خدمات پروازی متعددی به مقاصد داخلی و بین‌المللی ارائه می‌دهد. این فرودگاه با داشتن امکانات مناسب و تیم حرفه‌ای کنترل پرواز، نقش کلیدی در تضمین ایمنی پروازها ایفا می‌کند..

روابط عمومی فرودگاه های مازندران زمان بروز حادثه را اردیبهشت ماه اعلام کرده است.