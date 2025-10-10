  1. استانها
  2. مازندران
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۰

نجات جان ۱۴۰ مسافر توسط دو کنترلر برج مراقبت فرودگاه ساری

ساری - دو کنترلر مجرب برج مراقبت پرواز فرودگاه ساری که با تشخیص به موقع و اقدام سریع، جان ۱۴۰ مسافر یک پرواز را در شرایط بحرانی نجات دادند، تقدیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دو کنترلر مجرب برج مراقبت پرواز فرودگاه ساری که چندی پیش با تشخیص به موقع و اقدام سریع، جان ۱۴۰ مسافر یک پرواز را در شرایط بحرانی نجات داده بودند، تقدیر شدند.

این دو کنترلر در حادثه ای که چندی پیش رخ داده بود، پس از شناسایی قطع کامل سیستم‌های ناوبری هواپیما، با ارائه راهنمایی‌های فنی بسیار دقیق و حرفه‌ای به خلبان، او را در شرایط حساس پروازی یاری کردند و از بروز سانحه‌ای احتمالی جلوگیری کردند.

فرودگاه بین‌المللی شهدای ساری، واقع در استان مازندران، یکی از مهم‌ترین فرودگاه‌های شمال کشور به شمار می‌رود و خدمات پروازی متعددی به مقاصد داخلی و بین‌المللی ارائه می‌دهد. این فرودگاه با داشتن امکانات مناسب و تیم حرفه‌ای کنترل پرواز، نقش کلیدی در تضمین ایمنی پروازها ایفا می‌کند..

روابط عمومی فرودگاه های مازندران زمان بروز حادثه را اردیبهشت ماه اعلام کرده است.

    • حمید رضا FR ۲۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۸
      واقعا فرودگاه خوبیه عالیه
    • IR ۰۵:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      با این وضع تحریم و هواپیماهای فرسوده از کلیه عوامل نگهداری و تعمیرکنندگان هواپیماها باید سپاس گذاری کرد
    • IR ۰۸:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      ضمن تشکر از همکاران دیسپچ .و کنترل های عزیزمان- این سئوال مطرح میشود چرا انقدر دیر تقدیر و تشکر میشوند؟اینها باید مدل قهرمانی وشجاعت به همراه تیم پروازی ان پرواز بگیرند.
    • IR ۰۹:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      باید پیگیری بشه و روشن بشه ایا این اتفاق به دلیل اختلالات عمدی درgps بوده یا خیر چون این اختلالات عمدی روی همهgps تاثیر داره

