اتفاق مثبت در لیگ برتر تکواندو بانوان/ بالا رفتن سطح فنی با تصمیم درست

گیتا ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر به ارزیابی سطح رقابت های لیگ برتر تکواندو بانوان در فصل جاری پرداخت و گفت: با وجودی که در پایان هفته نخست جایگاه دوم جدول رده بندی را به خود اختصاص دادیم ولی با توجه به شناختی که از تکواندوکاران تیم خودم دارم، انتظار عملکرد بهتری از آنها داشتم.

ویسی در مورد دلایل انتظار بیشترش از عملکرد تیمش گفت: ورزشکاران ما تمرینات خوبی را سپری کرده بودند و نیروی جوانی آنها باید پیش از اینها به کمک‌شان می آمد اما باز هم با وجود نتایج کسب شده راضی هستم.

وی در ادامه عنوان کرد: بازیکنان تیم ما اغلب نوجوانان هستند و سعی داریم برای سال های بعد سرمایه گذاری کنیم و در حال بازیکن سازی هستیم. برخی بازیکنان مانند معصومه رنجبر به دلیل آسیب دیدگی مدت ها بود در مسابقات حضور نداشتند اما وی به خوبی به مسابقات برگشت و توانست در هفته نخست از سد همه رقبای قدرتمند خود بگذرد و مقام قهرمانی را کسب کند.

ویسی با اشاره به حضور پرقدرت بازیکنان تیم ملی در تیم های مختلف اظهار کرد: خدا را شکر امسال بازیکنان خوب و همچنین در سطح ملی در تیم های مختلف پخش شده اند که این مورد کیفیت و سطح رقابت ها را به مراتب بالاتر می برد و مسابقات خیلی سخت تر شده است. در ادامه مسیر برای تیم خودم و همه تیم ها آرزوی موفقیت دارم.