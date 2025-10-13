جوانترین عضو تیم تکواندو ایران به دنبال اولین طلای جهانی وزن اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تکواندو ایران تا کنون بیست دوره در مسابقات قهرمانی جهان شرکت کرده است. در این بیست دوره ۱۳ تکواندو هوگوی وزن اول تیم ملی را برتن کرده‌اند که حاصل تلاش آنها دو نقره و چهار برنز بود.

فیض الله نفجم سرمربی فعلی تیم ملی نوجوانان ۵ بار هوگوی وزن اول تیم ملی را برتن کرده که موفق به کسب یک مدال نقره شده است. آرمین هادی پور با دو حضور و کسب یک نقره و یک برنز، پر افتخارترین تکواندوکار این وزن است. میثم باقری ۲ و سیروس رضایی هم یک برنز از آوردگاه جهانی به دست آورده‌اند.

اما در بیست و هفتمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان، یک نوجوان ۱۸ ساله مردوشتی «هوگو» ی وزن اول تیم ملی تکواندو را برتن خواهد کرد. «مهدی رزمیان» سال گذشته در کشور کره جنوبی طلای نوجوانان جهان را از آن خود کرد و با عملکرد رو به رشد در رقابت‌های مختلف به خصوص جام ریاست فدراسیون جهانی چین، کادر فنی تیم ملی را مجاب کرد برای حضور در مسابقات جهانی به او اعتماد کند تا شانس این را داشته باشد به عنوان جوان‌ترین عضو تیم ملی به دنبال اولین طلای تاریخ تکواندو ایران در وزن اول به مصاف رقبای خود برود.

رزمیان در رقابت‌های قهرمانی نوجوانان آسیای ویتنام نشان طلا دشت کرد و روند خوب او نظر کادر فنی را جلب کرد تا وی در وزن ۵۴- کیلوگرم نماینده کشورمان در رقابت‌های قهرمانی جهان چین باشد. نوجوانی با انگیزه که مطمئناً قدر این فرصت مهم را خواهد دانست و با حفظ روند خوب خود یکی از امیدهای ایران برای کسب نشان در سبک وزن خواهد بود.

بر اساس اطلاعات ثبت شده روی سایت مسابقات جهانی چین در وزن ۵۴- کیلوگرم، ۶۹ تکواندوکار مبارزه می‌کنند که «جهانگیر خدابردیف» ازبکستانی با رنکینگ ۳ دنیا مهمترین رقیب رزمیان در مرحله مقدماتی خواهد بود. تکواندوکاری که در فینال نوجوانان جهان نتیجه را به نماینده کشورمان واگذار کرد و با طلای جام ریاست فدراسیون جهانی و باشگاه‌های آسیا جایگاه خود را در رنکینگ جهانی تثبیت کرد.

«معتز بلا» مصری و «جیووانی مورایس» از برزیل رنک های یک و دو دنیا، «جایکو ویسواکورن» از کشور تایلند که در فینال رقابت‌های قهرمانی آسیای ۲۰۲۳ لبنان برابر رزمیان پیروز شد، و «آرستیدیس نیکولاس» شاگرد بهزاد خداداد در تیم ملی یونان را باید مهمترین رقبای رزمیان در این رقابت‌ها دانست.

مبارزات وزن ۵۴- کیلوگرم یکشنبه چهارم آبان ماه در روز سوم مسابقات در سالن «تای هو» مرکز نمایشگاهی شهر ووشی برگزار خواهد شد.