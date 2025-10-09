به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های صلح و دوستی ایران و کره جنوبی که تحت عنوان نخستین مرحله از مسابقات انتخابی تیم ملی زیر ۲۱ سال یکشنبه ۱۳ مهرماه با حضور ۶۹۰ تکواندوکار از سراسر کشور به میزبانی استان آذربایجان شرقی در سالن «پورشریفی» تبریز آغاز شده بود، پس از چهار روز رقابت بهترین های ایران، با قهرمانی تیم تهران به پایان رسید.

از روز نخست این رقابت ها استان های البرز، آذربایجان شرقی، تهران و مازندران عملکرد بهتری نسبت به سایر استان ها به نمایش گذاشته و به نوعی حساب خود را جدا کردند. در روز پایانی هر چهار استان شانس ایستادن روی سکوی قهرمانی را داشتند که در پایان یک رقابت جذاب و دیدنی این تهرانی ها بودند که با طلای امیرعباس رهنما در وزن ۶۸- کیلوگرم در کورس قهرمانی از رقبا سبقت گرفته و در مجموع با دو طلا و سه برنز عنوان نخست را از آن خود کردند.

آذربایجان شرقی میزبان این دوره از رقابت ها با دو طلا و دو برنز روی سکوی نایب قهرمانی ایستاد. مازندران با یک طلا، سه نقره و سه برنز در جای سوم قرار گرفت. البرز هم با یک طلا، یک نقره و سه برنز چهارم شد.

در پایان این رقابت ها ابوالفضل طلوعی از آذربایجان شرقی عنوان فنی ترین تکواندوکار انتخاب و معرفی شد. پیام خانلرخانی از تهران به عنوان بهترین مربی، حسن موثق از آذربایجان شرقی به عنوان بهترین سرپرست، میلاد ناظریان از مازندران، هادی منصوری از خوزستان، علیرضا امینی نجفی از آذربایجان شرقی و محمد چوکانلویی از تهران نیز به عنوان بهترین داوران انتخاب و معرفی شدند.

نفرات برتر اوزان مختلف:

وزن ۵۴- کیلوگرم: ۱- ابوالفضل طلوعی از آذربایجان شرقی ۲- متین بهاری از زنجان ۳- جمشید اسماعیل‌زاده از البرز و یاسین کامل‌شیرجه از مازندران

وزن ۵۸- کیلوگرم: ۱- دانیال تاجرزاده از تهران ۲- سامان ضیایی از البرز ۳- مقام سوم: علی پرسیان از کهگیلویه و بویراحمد و امیرعلی صالحی از البرز

وزن ۶۳- کیلوگرم:۱- طاها رحمانی از آذربایجان شرقی ۲- محمدمهدی سعادتی از آذربایجان شرقی ۳- سینا رضاعلی‌زاده از مازندران و متین رنجگر از آذربایجان شرقی

وزن ۶۸- کیلوگرم:۱-امیرعباس رهنما از تهران ۲- محمد حسین خراسانی از مازندران ۳- امیر مرتصی عابدیان از مازندران و پارسا حجتی البرز

وزن ۷۴- کیلوگرم: ۱- رادین زینالی از آذربایجان شرقی ۲- محمدامین کریمی از قزوین ۳- ایمان حاجی‌زاده از تهران و امیدرضا رحیمی از مازندران

وزن ۸۰- کیلوگرم: ۱- امیر محمد احمدوند از البرز ۲- امیر حسین اسماعیلی از مازندران ۳- پوریا گرنوش از آذربایجان شرقی و امیر محمد صادقی از تهران

وزن ۸۷- کیلوگرم: ۱-امیر محمد اشرافی از فارس ۲- امیرمحمد پورحسین‌باقری از مازندران ۳- محمد علیزاده از تهران و امیرحسین سلیمی از کرمانشاه

وزن ۸۷+ کیلوگرم: ۱-حمیدرضا حسینی از زنجان ۲- امیرعلی مصباحی از خراسان رضوی ۳- ابوالفضل میرشاهی از البرز و مهدی فرسویان از مازندران