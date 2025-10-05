رقابت ۹۹۲ تکواندوکار در مسابقات قهرمانی جهان

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هفتمین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی جهان طی روزهای دوم تا هشتم آبان ماه با حضور ۹۹۲ تکواندوکار از ۱۴۰ کشور به میزبانی چین در سالن «تای هو» مرکز نمایشگاهی شهر ووشی برگزار خواهد شد.

مسابقات در هشت وزن مردان و هشت وزن زنان برگزار می شود که بر اساس اطلاعات ثبت شده روی سایت مسابقات وزن ۵۸- کیلوگرم با ۹۳ تکواندوکار شلوغترین وزن این دوره از مسابقات است. جایی که رقابت های آن با حضور بهترین های دنیا از جمله ابوالفضل زندی از کشورمان در روز ما قبل پایانی یعنی 7 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

دو وزن ۶۳- و ۶۸- کیلوگرم مردان نیز با ۸۵ تکواندوکار و وزن ۷۴- کیلوگرم با ۷۶ تکواندوکار در رتبه های بعدی شلوغترین اوزان این دوره از مسابقات قرار دارند. همچنین مبارزات اوزان ۵۴- کیلوگرم با ۶۹ تکواندوکار، ۸۰- کیلوگرم با ۶۷ تکواندوکار، ۸۷- کیلوگرم با ۵۸ تکواندوکار و ۸۷+ کیلوگرم نیز با ۵۳ تکواندوکار برگزار می شود.

در بخش دختران نیز در وزن ۴۶- کیلوگرم(۵۶)، وزن ۴۹- کیلوگرم (۵۷)، وزن ۵۳- کیلوگرم(۵۳)، وزن ۵۷- کیلوگرم(۶۲)، دو وزن ۶۲- و ۶۷- کیلوگرم(۴۹) ، وزن ۷۳- کیلوگرم(۴۱) و وزن ۷۳+ کیلوگرم (۳۹) تکواندوکار به مصاف هم خواهند رفت.

تیم تکواندو ملی ایران با ۱۵ تکواندوکار به مصاف رقبای خود در این دوره از مسابقات خواهد رفت.

طبق برنامه چهارشنبه ۳۰ مهرماه ثبت نام تیم ها، جلسه فنی و قرعه کشی مسابقات و جلسه شورای اجرایی فدراسیون جهانی، پنجشنبه اول آبان ماه مجمع سالیانه فدراسیون جهانی و وزن کشی مسابقات روز نخست برگزار می شود.

بر اساس برنامه مسابقات، این رقابت‌ها 2 آبان با برگزاری مبارزات اوزان ۵۷- کیلوگرم زنان و ۸۷+ کیلوگرم مردان آغاز می‌شود که آرین سلیمی و ناهید کیانی دارنده مدال های طلا و نقره المپیک ۲۰۲۴ پاریس نمایندگان کشورمان در روز نخست در این رویداد خواهند بود.

شنبه 3 آبان مهدی حاجی موسایی و مهلا مؤمن زاده دو نماینده ایران در اوزان ۶۳- و ۴۹- کیلوگرم در روز دوم مسابقات خواهند بود. در روزسوم این رویداد جهانی یکشنبه 4 آبان مبارزات اوزان ۵۴- و ۸۷- کیلوگرم پسران و ۷۳- کیلوگرم دختران برگزار می شود که محمدحسین یزدانی در وزن ۸۷- کیلوگرم، مهدی رزمیان در وزن ۵۴- کیلوگرم و ملیکا میرحسینی در وزن ۷۳- کیلوگرم مبارزات خود را برگزار می کنند.

دوشنبه 5 آبان و در روز چهارم این رقابت ها سعیده نصیری و مهران برخورداری در اوزان ۴۶- و ۸۰- کیلوگرم به دیدار با حریفان می‌روند. محمد صادق دهقانی در وزن ۶۸- کیلوگرم و نسترن ولی زاده در وزن ۶۷- کیلوگرم هم 6 آبان و در روز پنجم برای دیدار با رقبای خود به روی شیهاپ چانگ می روند.

چهارشنبه 7 آبان ابوالفضل زندی در وزن ۵۸- کیلوگرم و کوثر اساسه در وزن ۶۲- کیلوگرم پیکارهای خود را برگزار خواهند کرد. در روز پایانی یعنی پنجشنبه 8 آبان نیز مبینا نعمت زاده در وزن ۵۳- کیلوگرم و امیرسینا بختیاری در وزن ۷۴- کیلوگرم به روی شیاپ چانگ خواهند رفت.

هدایت تیم ملی تکواندو در این دوره از مسابقات در بخش مردان بر عهده مجید افلاکی به عنوان سرمربی، مهرداد یوسفی و علی تاجیک به عنوان مربی است. در بخش بانوان نیز مهروز ساعی سرمربی تیم ملی است، نیلوفر صفریان و شیما خلیل ارجمندی همکاران وی در این رقابت‌ها خواهند بود.

تیم ملی تکواندو قرار است جهت حضور در این دوره از مسابقات ۲۷ مهرماه تهران با به مقصد شهر ووشی، چین ترک کند.