زنگ خطر برای طارمی در یونان/ رقیب مهدی آماده حضور در ترکیب المپیاکوس

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «redking» یونان، به تدریج انتظار می‌رود «رومن یارمچوک» هم وارد ترکیب تیم شود و در برنامه‌های «خوزه لوئیس مندیلیبار» (سرمربی تیم فوتبال المپیاکوس) جای بگیرد.

سرمربی باسکی قصد دارد از او هم به‌عنوان مهاجم نوک و هم در سیستم دو مهاجمه استفاده کند. سیستمی که پیش‌تر نیز با زوج مهدی طارمی و ایوب الکعبی به‌خوبی امتحان شده بود.

مهاجم اوکراینی آشنایی کاملی با ایوب الکعبی دارد؛ آن‌ها فصل گذشته هم‌تیمی بودند و هم در زمین و هم در رختکن قرمزپوشان رابطه نزدیکی داشتند. با این حال او شناخت خوبی نیز از مهاجم ایرانی دارد و می‌تواند با طارمی نیز یک زوج خطرناک تشکیل دهد.

این دو بازیکن بارها در زمین‌های فوتبال پرتغال مقابل هم قرار گرفته‌اند؛ زمانی که طارمی با پیراهن پورتو می‌درخشید و یارمچوک مهاجم تیم ملی اوکراین برای بنفیکا بازی می‌کرد.

بنابراین نه تنها رقیب بودند بلکه در نبردهای بزرگ و سنتی پرتغال نیز به مصاف هم می‌رفتند. حالا این دو بازیکن با ویژگی‌های متفاوت خود می‌توانند در لیگ یونان هر خط دفاعی را از هم بپاشند و در رقابت‌های اروپایی نیز کار را برای حریفان سخت کنند.

به‌طور دقیق، طارمی و یارمچوک در مجموع ۱۱۰ دقیقه در لیگ پرتغال مقابل یکدیگر بازی کرده‌اند. جالب‌تر اینکه در یکی از این دیدارها که پورتو با نتیجه ۳ بر یک پیروز شد هر دو بازیکن موفق به گلزنی شدند.