  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۸:۱۲

زنگ خطر برای طارمی در یونان/ رقیب مهدی آماده حضور در ترکیب المپیاکوس

زنگ خطر برای طارمی در یونان/ رقیب مهدی آماده حضور در ترکیب المپیاکوس

با اعلام یکی از رسانه های یونان، مهاجم یونانی تیم فوتبال المپیاکوس آماده حضور در ترکیب این تیم شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «redking» یونان، به تدریج انتظار می‌رود «رومن یارمچوک» هم وارد ترکیب تیم شود و در برنامه‌های «خوزه لوئیس مندیلیبار» (سرمربی تیم فوتبال المپیاکوس) جای بگیرد.

سرمربی باسکی قصد دارد از او هم به‌عنوان مهاجم نوک و هم در سیستم دو مهاجمه استفاده کند. سیستمی که پیش‌تر نیز با زوج مهدی طارمی و ایوب الکعبی به‌خوبی امتحان شده بود.

مهاجم اوکراینی آشنایی کاملی با ایوب الکعبی دارد؛ آن‌ها فصل گذشته هم‌تیمی بودند و هم در زمین و هم در رختکن قرمزپوشان رابطه نزدیکی داشتند. با این حال او شناخت خوبی نیز از مهاجم ایرانی دارد و می‌تواند با طارمی نیز یک زوج خطرناک تشکیل دهد.

این دو بازیکن بارها در زمین‌های فوتبال پرتغال مقابل هم قرار گرفته‌اند؛ زمانی که طارمی با پیراهن پورتو می‌درخشید و یارمچوک مهاجم تیم ملی اوکراین برای بنفیکا بازی می‌کرد.

بنابراین نه تنها رقیب بودند بلکه در نبردهای بزرگ و سنتی پرتغال نیز به مصاف هم می‌رفتند. حالا این دو بازیکن با ویژگی‌های متفاوت خود می‌توانند در لیگ یونان هر خط دفاعی را از هم بپاشند و در رقابت‌های اروپایی نیز کار را برای حریفان سخت کنند.

به‌طور دقیق، طارمی و یارمچوک در مجموع ۱۱۰ دقیقه در لیگ پرتغال مقابل یکدیگر بازی کرده‌اند. جالب‌تر اینکه در یکی از این دیدارها که پورتو با نتیجه ۳ بر یک پیروز شد هر دو بازیکن موفق به گلزنی شدند.

کد خبر 6619282
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها