۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۱۲

اردوی جهادی دندانپزشکی با ارائه ۷۰۰ خدمت رایگان در چن سبیلی

آق قلا-کارشناس فعالیت‌های جهادی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، از برگزاری اردوی جهادی-درمانی دندانپزشکی در روستای چن سبیلی آق‌قلا خبر دادو گفت: بیش از ۷۰۰ خدمت رایگان به مردم منطقه ارائه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ساورچمنی شامگاه جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: برنامه اردو جهادی با هدف ارائه خدمات رایگان و تخصصی دندانپزشکی به ساکنان مناطق کمتر برخوردار در در روستای چن سبیلی آق‌قلا برگزار شده است.

وی افزود: در این اردوی بزرگ، ۳۷ یونیت دندانپزشکی سیار و بیش از ۵۰ دندانپزشک و متخصص داوطلب حضور داشتند و تنها در روز اول بیش از ۷۰۰ خدمت درمانی رایگان به مردم روستای چن سبیلی و مناطق اطراف ارائه شد.

مسئول گروه جهادی مشکات گفت: این حرکت گسترده حاصل همکاری نهادهای مختلفی از جمله گروه جهادی مشکات گلستان، موسسه سلامت بنیاد علوی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی، بسیج جامعه پزشکی، جمعیت هلال‌احمر، فرمانداری شهرستان آق‌قلا و دهیاری و شورای اسلامی روستای چن سبیلی است.

ساورچمنی خاطرنشان کرد: هدف از این برنامه، تسهیل دسترسی ساکنان مناطق محروم به خدمات بهداشتی و درمانی تخصصی دندانپزشکی و ارتقای سطح سلامت جامعه است.

وی اظهار کرد: این اردوی جهادی با استقبال گرم مردم همراه بوده و تلاش می‌کند لبخند سلامت را در چهره‌های مردم این منطقه روشن‌تر کند.

