به گزارش خبرگزاری مهر، با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و در پی آن استقرار مدیریت جدید در بنیاد ملی نخبگان و بر اساس رویکردهای کلی سند راهبردی کشور در امور نخبگان، نهادینه‌کردن فرهنگ نخبگانی، شفاف‌سازی تعاریفی مانند نخبه، مستعد برتر و فعالیت نخبگانی، فرهنگ‌سازی در حوزه نخبگانی به منظور کاهش سطح توقع و افزایش حس مسئولیت‌پذیری، نیازسنجی‌ و شناسایی تسهیلات مورد نیاز نخبگان، سرآمدان علمی، محققان، مستعدان‌برتر، مخترعان و در یک کلام جامعه نخبگانی در اولویت فعالیت‌های این بنیاد قرار گرفت.

پس از بررسی‌های کارشناسانه و هم‌اندیشی با نخبگان و افراد ذی‌‌صلاح و صاحب‌نظر در هر حوزه، آئین‌نامه‌های بنیاد چه در شیوه‌نامه اجرایی و چه به لحاظ تنوع تسهیلات تغییر کرد و در برخی موارد نیز با لغو آئین‌نامه‌های پیشین، آئین‌نامه‌های جدید با رویکرد سه دایره نخبگانی، رشد باغچه‌ای و پرهیز از پرداخت امکانات بی‌تکلف و همچنین افزایش حس مسئولیت‌پذیری در اجتماعات نخبگانی و بر اساس سند راهبردی کشور در امور نخبگان، به منظور خدمت‌رسانی بهتر و تسهیل در روند حرکتی این اجتماع به سمت اثرگذاری مثبت در جامعه تخصصی، تصویب شد.

آئین‌نامه‌های اعطای جایزه تحصیلی به دانشجویان (ویژه دانشجویان همه مقاطع)، حمایت و پشتیبانی از دانش‌آموختگان‌برتر دانشگاهی (ویژه همه مقاطع تحصیلی) و همچنین تسهیلات نظام‌وظیفه تخصصی ویژه دانش‌آموختگان‌برتر دانشگاهی، دانش‌آموختگان‌ِبرتر ایرانی غیرمقیم و دانش‌آموختگان­ برترِ فنّاور (افراد فعال در شرکت‌های دانش بنیان) ازجمله این موارد است که در برخی موارد نیز پس از تصویب و ابلاغ بر اساس ضرورت در برخی بندها به روزرسانی شده است.

همچنین با آسیب‌شناسی‌های کارشناسانه و بهره‌گیری از نظرات و پیشنهادات سرآمدان هر حوزه برای شناسایی، حمایت، هدایت و توانمندسازی بهتر، تلاش شد آئین‌نامه‌های جدید بنا به ضروریات و مقتضیات حوزه‌های تخصصی مختلف و بر اساس شاخص‌ها و فعالیت‌های تخصصی همان حوزه به تصویب برسد. آئین‌نامه حمایت و پشتیبانی از برگزیدگان قرآنی، آئین‌نامه حمایت و پشتیبانی از برگزیدگان ادبی کشور و همچنین آئین‌نامه حمایت و پشتیبانی از اختراع‌های برگزیده از این دست هستند.

بنیاد ملی نخبگان تلاش داشته همه نخبگان و مستعدان‌برتر کشور حتی افرادی که در مناطق محروم ساکن هستند بتوانند در چارچوبی قانونمند و بر اساس ضوابط حاکم بر آئین‌نامه‌ها و به‌دور از اعمال نظرهای سلیقه‌ای شناسایی و پشتیبانی شوند.

برگزاری جشنواره‌های منطقه‌ای مانند جشنواره‌های اختراعات که تحت عنوان «جشنواره رویش» به صورت منطقه‌ای و با همکاری چند استان برگزار می‌شود حاکی از همین رویکرد است.

از سوی دیگر برنامه‌های فرهنگی بنیاد ملی نخبگان نیز بنا به نیازهای واقعی نخبگان و مستعدان‌برتر با تغییرات جدید بیش از پیش هدفمند شد.

در رویکرد جدید معاونت فرهنگی بنیاد ملی نخبگان در صدد است با گسترش دایره نخبگانی و استفاده از امکانات موجود در کشور و همچنین تعامل و همکاری با دیگر نهادها و دستگاه‌های اجرایی علاوه بر کاهش هزینه‌های اضافی و ارتقاء کیفی برنامه‌های مذکور، فعالیت‌های فرهنگی را بنا به شرایط هر استان و هر منطقه طراحی کند تا هم از سویی خدمت‌رسانی بهتری انجام شود و هم این افراد بتوانند در کنار دیگر دانشجویان به انجام فعالیت‌های نخبگانی در حوزه فرهنگ بپردازند به همین دلیل برنامه‌های فرهنگی مانند ماه‌خدا و اردوجهادی در سال جاری در چارچوب‌های متفاوتی نسبت به سنوات گذشته اجرا شد.

بنیاد ملی نخبگان امید دارد با رویکرد جدید خود بتواند به سخن رئیس‌جمهور مبنی بر شناسایی همه استعدادهای‌برتر کشور حتی مستعدان‌ مناطق محروم جامه عمل بپوشاند و بیش از پیش شرایط را برای بروز فرمایش رهبری‌معظم‌انقلاب که همان «سپردن مدیریت تحولات کشور به دست نخبگان دانشگاهی و حوزوی» است، آماده کند.

لازم به ذکر است، آئین‌نامه‌ها و تسهیلات بنیاد ملی نخبگان، برنامه برگزاری جشنوره‌های منطقه‌ای «رویش» و سایر برنامه‌ها تا نیمه دوم شهریورماه ۱۳۹۴ به تمامی بنیادهای نخبگان استانی و سایر ارگان‌ها، نهادها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ و از طریق وبگاه بنیاد ملی نخبگان اطلاع‌رسانی شده است.