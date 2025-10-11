خبرگزاری مهر - گروه استانها: اوایل شهریورماه سال ۱۳۹۸، طرح نهضت ملی مسکن با هدف خانهدار کردن اقشار کمدرآمد کشور رسماً آغاز شد؛ طرحی که قرار بود در یک بازه زمانی مشخص، هزاران خانواده فاقد مسکن را به سرپناهی امن برساند.
اما اکنون پس از گذشت بیش از ۶ سال، در استان ایلام هنوز بخش قابل توجهی از واحدهای این طرح به مرحله بهرهبرداری نرسیده است و بسیاری از متقاضیان با نگرانی از وضعیت مبهم و طولانی شدن فرایند ساخت سخن میگویند.
در ایلام، تعدادی از شهروندان که از سال ۱۳۹۸ در طرح نهضت ملی مسکن ثبتنام کردهاند، از شرایط فعلی گلایه دارند. آنان میگویند با امید به خانهدار شدن، تمام داراییهای خود را صرف پرداخت آورده پروژه کردهاند، اما هنوز خبری از تحویل واحدها نیست.
متقاضیان چشمانتظار مسکن ملی
یکی از متقاضیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ما سال ۹۸ ثبتنام کردیم، الان ۱۴۰۴ است اما هنوز واحدی تحویل ندادهاند.
احمد اکبری تصریح کرد: هر مستأجری کمتر از صد میلیون تومان اجاره نمیدهد. هرچه داشتیم فروختیم تا آورده مسکن ملی را واریز کنیم، ولی هیچ کس پاسخگو نیست؛ نه اداره راه و شهرسازی و نه بانک.
وی ادامه داد: آورده ۶۵۰ میلیونی من به ۷۷۰ میلیون رسیده، اما فقط اسکلت ساختمان ساخته شده؛ نه دیوارکشی کامل داریم، نه سقف، نه تحویل.
این گلایهها در حالی مطرح میشود که بخش عمدهای از پروژههای شهری ایلام در مرحلهی اسکلت و دیوارچینی متوقف شدهاند و پیشرفت فیزیکی آنها کمتر از ۶۰ درصد گزارش میشود.
تأخیر در پرداخت آورده متقاضیان
مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره علت تأخیر در افتتاح واحدها گفت: برای هفته دفاع مقدس تا تاریخ ۳۱ شهریورماه آماده افتتاح رسمی ۲۷۵ واحد نهضت ملی مسکن بودیم. حتی تأسیسات آب، برق و گاز این واحدها نصب شده و پروژهها آماده بهرهبرداری بودند، اما قرار شد فعلاً افتتاح رسمی انجام نشود.
جعفر رفیعی افزود: این تصمیم وزارتخانه بیشتر به جنبههای اداری و زمانبندی ملی طرح مربوط بود، نه به کمبود فنی در پروژههای استانی. ما آمادگی کامل برای تحویل این واحدها را داریم و هماهنگیها با دستگاههای خدماترسان انجام شده است.
رفیعی در ادامه به مشکلات مالی و پیمانکاری پروژه اشاره کرد: در برخی پروژهها بهدلیل تخلف یا تأخیر پیمانکاران، تعدیل قیمتها با وقفه روبهرو شده است. مثلاً پروژهای که ۸۷ میلیارد تومان بود، با اعمال تعدیلات به ۹۲ میلیارد تومان افزایش یافت. این تغییرات در حال بررسی است و اگر مشخص شود تغییرات پروژه غیرمجاز بودهاند، شاخص تعدیل بهصورت میانگین محاسبه خواهد شد و تعدیل ویژهای تعلق نخواهد گرفت.
وی تأکید کرد: بخش عمده مشکلات این طرح مربوط به تأخیر در پرداخت آورده متقاضیان، تعدیل قراردادهای پیمانکاران و محدودیتهای مالی بانکهاست.
تحویل مسکن ملی تا نیمه مهرماه مشروط به تسویه حساب
معاون راه و شهرسازی استان ایلام نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرحله جدید تحویل واحدهای نهضت ملی در استان از اواسط مهرماه ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد.
فرید افسرده تصریح کرد: طبق برنامهریزی، تا ۱۰ تا ۱۵ روز آینده، ۲۷۵ واحد آماده افتتاح رسمی خواهند بود، مشروط بر آنکه متقاضیان عزیز تسویهحساب را انجام دهند و دفترچه اقساط بانک را از شعب مربوطه دریافت کنند. اگر این موارد تکمیل شود، واحدها طبق جدول زمانبندی تحویل داده میشوند.
افسرده افزود: پروژههای دیگر نیز به نسبتهای مختلف در حال پیشرفت هستند و پیشبینی ما این است که طی ماههای آینده بخش عمدهای از آنها وارد فاز نهایی شود.
با وجود این وعدهها، بسیاری از متقاضیان نهضت ملی مسکن در ایلام بار مالی سنگینی را تحمل کردهاند. افزایش مکرر هزینههای ساخت، تعدیل پیمانکاران و نوسانات قیمت مصالح باعث شده آورده اولیه متقاضیان تا چند برابر افزایش یابد و فشار مضاعفی بر خانوادههای کمدرآمد وارد شود.
در حال حاضر، طبق برآورد منابع محلی، مجموع آورده برخی متقاضیان از ۶۵۰ میلیون تومان به بیش از ۷۷۰ میلیون تومان رسیده و هنوز هیچ تضمینی برای زمان دقیق تحویل وجود ندارد. این وضعیت موجب کاهش اعتماد عمومی نسبت به اجرای طرح در استان شده است.
شش سال پس از آغاز نهضت ملی مسکن در ایلام، هنوز تعدادی از پروژهها از مرحله اسکلت فراتر نرفتهاند و موعدهای وعدهدادهشده یکی پس از دیگری به تأخیر افتاده است. در حالی که مسئولان از آمادگی برای تحویل خبر میدهند، متقاضیان چشمانتظار هستند تا وعدهی خانهدار شدنشان پس از سالها انتظار تحقق یابد.
با توجه به تأکید مسئولان بر افتتاح ۲۷۵ واحد تا نیمه مهرماه ۱۴۰۴، افکار عمومی استان ایلام در انتظار است ببیند آیا این بار وعدهها به عمل میانجامد یا طرح نهضت ملی مسکن همچنان در ایلام در «بنبست وعدهها» باقی خواهد ماند.
