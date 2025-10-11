نوسازی ۱۷ هزار و ۸۰۳ واحد مسکونی در آذربایجان‌ غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان آرامون عصر شنبه در دیدار یدالله آقایی معاون ساماندهی و بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران، افزود: از تعداد واحدهایی که عملیات نوسازی آنها آغاز شده ۳ هزار و ۵۶۰ واحد به اتمام رسیده و تحویل بهره‌بردار شده است.

وی ادامه داد: طرح بسته‌های تشویقی برای اجرا در محلات بافت فرسوده هدف بازآفرینی شهری در دست اجراست و اعمال تخفیفات و تسهیلات این بخش به متقاضیان نیز اجرا می‌شود.

مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: ثبت پروانه‌های ساختمانی در سامانه ستاد ملی، اطلاع رسانی بسته‌های تشویقی در رسانه‌ها و محل نماز جمعه به مردم، ارائه تخفیفات پروانه‌های ساختمانی و خدمات نظام مهندسی از مسائل مورد تاکید و قابل پیگیری در سطح شهرستان‌های استان است.

آرامون بر اجرای بسته‌های تشویقی اعمال تخفیفات پروانه‌های ساختمانی و خدمات مهندسی نیز با همکاری دستگاه‌های مربوطه تأکید کرد و گفت: این مساله توسعه نوسازی واحدهای مسکونی را بیش از پیش فراهم می‌کند.

وی بیان کرد: اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری در آذربایجان‌غربی بر اساس نیاز مردم منطقه انجام می‌گیرد تا توسعه رفاه اجتماعی را شاهد باشیم.