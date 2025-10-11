تقوی مرحله دوم طرح «والیبال برای همه ایران» را در رازوجرگلان اجرا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود یزدانی اظهار کرد: سید میلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال، به همراه فرهاد قائمی، بازیکن اسبق تیم ملی و جمعی از والیبالیست‌های سابق، مرحله دوم طرح «والیبال برای همه ایران» را در شهرستان راز و جرگلان و روستاهای مرزی خراسان شمالی اجرا کردند.

وی افزود: در این بازدید علاوه بر لحظاتی پر از شور و صمیمیت با کودکان و نوجوانان، زمین‌های خاکی والیبال را احداث و مرمت کرده و تجهیزات ورزشی جدیدی را به آنان اهدا کردند.

یزدانی ادامه داد: طرح «والیبال برای همه ایران» به ابتکار سید میلاد تقوی و با هدف توسعه عدالت ورزشی و استعدادیابی در سراسر کشور طراحی شده و مرحله نخست آن در شهرستان بشاگرد هرمزگان آغاز شد.

او تاکید کرد: با اجرای مرحله دوم این طرح در خراسان شمالی، تلاش می‌شود زیرساخت‌های والیبال در مناطق مرزی و کم‌برخوردار توسعه یافته و استعدادهای این مناطق شناسایی و پرورش یابند.