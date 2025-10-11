  1. استانها
  2. زنجان
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۸:۳۶

فرجی برحق: رسالت ستاد اقتصاد مقاومتی زنجان تسهیل‎گری است

فرجی برحق: رسالت ستاد اقتصاد مقاومتی زنجان تسهیل‎گری است

زنجان- رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: رسالت مهم و اصلی ستاد اقتصاد مقاومتی تلاش برای رفع موانع واحدهای تولیدی و تسهیل‎گری در امور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی فرجی برحق در پنجمین جلسه اقتصاد مقاومتی استان با اشاره به لزوم برنامه ریزی های مناسب برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی، افزود: اجرای دقیق مصوبات تا حصول نتیجه و رفع مشکلات باید مورد اهتمام باشد.

وی اظهار داشت: تغییر کاربری در واحدهای تولیدی نیز باید بر اساس قوانین و مقررات انجام و از بروز مسایل و مشکلات بعدی پیشگیری شود.

حجت الاسلام فرجی برحق تصریح کرد: حمایت از واحدهای تولیدی با رویکرد رفع موانع و مشکلات مورد اهتمام ستاد اقتصاد مقاومتی و مدیران دستگاه‌ها قرار گیرد.

وی اظهار داشت: در این جلسه هفت دستور کار و موضوع با رویکرد بررسی مشکلات و تلاش برای رفع موانع واحدهای تولیدی با حضور مدیران عامل یا نمایندگان واحدهای تولیدی مورد نظر، بررسی وتصمیمات اتخاذ شد.

رئیس کل دادگستری استان زنجان ادامه داد: رفع مشکلات واحدهای تولیدی در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران ضروری است.

در این جلسه اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی گزارشی از اقدامات و فرایند مصوبات جلسه ارائه کردند.

کد خبر 6618141

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها