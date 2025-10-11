به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی فرجی برحق در پنجمین جلسه اقتصاد مقاومتی استان با اشاره به لزوم برنامه ریزی های مناسب برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی، افزود: اجرای دقیق مصوبات تا حصول نتیجه و رفع مشکلات باید مورد اهتمام باشد.

وی اظهار داشت: تغییر کاربری در واحدهای تولیدی نیز باید بر اساس قوانین و مقررات انجام و از بروز مسایل و مشکلات بعدی پیشگیری شود.

حجت الاسلام فرجی برحق تصریح کرد: حمایت از واحدهای تولیدی با رویکرد رفع موانع و مشکلات مورد اهتمام ستاد اقتصاد مقاومتی و مدیران دستگاه‌ها قرار گیرد.

وی اظهار داشت: در این جلسه هفت دستور کار و موضوع با رویکرد بررسی مشکلات و تلاش برای رفع موانع واحدهای تولیدی با حضور مدیران عامل یا نمایندگان واحدهای تولیدی مورد نظر، بررسی وتصمیمات اتخاذ شد.

رئیس کل دادگستری استان زنجان ادامه داد: رفع مشکلات واحدهای تولیدی در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران ضروری است.

در این جلسه اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی گزارشی از اقدامات و فرایند مصوبات جلسه ارائه کردند.