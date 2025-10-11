قادرمرزی: بیمه اجتماعی یکی از ابعاد توسعه روستایی است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد قادرمرزی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در نشست خبری که به مناسبت روز روستا و عشایر برگزار شد، با بیان اینکه توسعه ملی بدون توسعه روستایی امکان تحقق نخواهد داشت، گفت: پیش شرط توسعه ملی انجام اقدامات اولیه و اساسی است. ما در ایران بر اساس آخرین سرشماری ۲۰ میلیون و ۷۳۵ هزار نفر روستایی داریم که در ۶۲ هزار ۲۸۵ آبادی پراکنده هستند. حدود ۲۶ درصد از جمعیت کشور ما روستاییان هستند.

وی افزود: میانگین جمعیت روستاهای ایران در هر روستا ۳۳۵ نفر است. ۶.۳ تا ۶.۴ میلیون خانوار روستایی در کشور ما زندگی می‌کنند.

قادرمرزی همچنین تاکید کرد: ایران رتبه ۱۸ جمعیت در میان کشورهای جهان دارد. اگر جمعیت روستاییان را با یک کشور مقایسه کنیم در رتبه ۵۲ قرار خواهد گرفت. یعنی تعداد جمعیت روستایی ایران بالاتر از بسیاری از کشورها است.

وی همچنین تاکید کرد: از نظر اقتصادی علاوه بر تولید و صنعت، در بخش کشاورزی ۹۶ درصد از منابع آب و خاک ایران در اختیار مناطق روستایی است. نقش روستاها در امنیت مرزهای ما نیز بسیار قابل توجه است.

مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر ادامه داد یکی از ابعاد توسعه روستایی بیمه اجتماعی است که در توسعه اجتماعی و اقتصادی اثرگزار است. یکی از شاخص های توسعه ضریب پوشش بیمه است.

وی گفت: ایران در بهمن ۸۳ آیین نامه بیمه روستاییان و عشایر امضا شد و از سال ۱۳۸۴ این صندوق آغاز به کار کرد. این بیمه یارانه ۷۰ درصدی برای روستاییان را از دولت دریافت می کند. دولت برای هر شخص ۱۰ میلیون ۵۰۰ هزار تومان به صورت سالانه یارانه بیمه پرداخت می‌کند.